Artvin'de feci ölüm: Hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düştü

Yayınlanma:
Artvin'de hayvanlarını otlatırken yıldırım düşen 44 yaşındaki Mahir Karaca hayatını kaybetti.

Ardanuç ilçesi Kızılcık köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kırsalda hayvanlarını otlatan Mahir Karaca'nın üzerine yıldırım düştü. Yerde hareketsiz yatan Karaca'yı gören komşuları durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Karaca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

