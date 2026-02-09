Arkadaşlarıyla kiraladığı teknede ölü olarak bulunmuştu! Genç kadının iç organları incelenecek

Arkadaşlarıyla kiraladığı teknede ölü olarak bulunmuştu! Genç kadının iç organları incelenecek
Yayınlanma:
Muğla’nın Milas ilçesinde 35 yaşındaki Bahar Taş, arkadaşlarıyla kiraladıkları teknede ölü olarak bulunmuştu. Taş’ın ön otopsisinde şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirilirken kalp krizi geçirdiği üzerinde duruldu. Genç kadının cenazesinin, iç organları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Bahar Taş arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları teknede ölü olarak bulunmuştu. Taş’ın, arkadaşlarıyla gezi için Milas'a geldiği ve burada tekne kiraladıkları öğrenilmişti.

Muğla'da şüpheli kadın ölümü: Arkadaşlarıyla kiraladığı teknede ölü bulunduMuğla'da şüpheli kadın ölümü: Arkadaşlarıyla kiraladığı teknede ölü bulundu

TEKNEDEKİ İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI!

Yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi teknede bulunan T.Y. ve S.E. isimli iki kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüğü bildirilmişti.

teknede-olen-baharin-ic-organlari-incel-1158610-344020.jpg

İÇ ORGANLARI İNCELENECEK!

Genç kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla otopsi işlemleri için Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside; Taş'ın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılmadığı ifade edildi. Taş'ın kalp krizinden hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, iç organları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Türkiye
Sağanağın ardından oluşan gölette mahsur kaldılar! Yardıma itfaiye koştu
Sağanağın ardından oluşan gölette mahsur kaldılar! Yardıma itfaiye koştu
İstanbul'a bahar havası geliyor!
İstanbul'a bahar havası geliyor!
Son dakika | Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı
Son dakika | Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı