Arkadaşlarıyla kiraladığı teknede ölü olarak bulunmuştu! Genç kadının iç organları incelenecek

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Bahar Taş arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları teknede ölü olarak bulunmuştu. Taş’ın, arkadaşlarıyla gezi için Milas'a geldiği ve burada tekne kiraladıkları öğrenilmişti.

Muğla'da şüpheli kadın ölümü: Arkadaşlarıyla kiraladığı teknede ölü bulundu

TEKNEDEKİ İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI!

Yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi teknede bulunan T.Y. ve S.E. isimli iki kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüğü bildirilmişti.

İÇ ORGANLARI İNCELENECEK!

Genç kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla otopsi işlemleri için Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside; Taş'ın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılmadığı ifade edildi. Taş'ın kalp krizinden hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, iç organları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

