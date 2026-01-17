Arkadaşları Atlas Çağlayan'ın mezarını ziyaret etti

Güngören’de "yan bakma" tartışması yüzünden çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan, Kazlıçeşme Mezarlığı’nda anneannesi Emine Kaya’nın yanına defnedildi.

ARKADAŞLARI ATLAS ÇAĞLAYAN'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ

14 Ocak akşamı Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde meydana gelen trajik olayda, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çağlayan’ı arkadaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Atlas’ın mezarını ziyaret eden dostları, kabrine kırmızı güller ve şekerler bıraktı.

Acılı arkadaşı Enes Yıldız, Atlas’ı "En yakın arkadaşımdı, beraber futsal maçlarına giderdik. Antremanlara birlikte çıkardık. Güzel bir çocuktu." diyerek anlattı.

Adalet beklediklerini vurgulayan Yıldız, "Okuldan en yakın, sevdiğim bir arkadaşımdı, futsal maçlarına hep birlikte giderdik. Antrenmanlara birlikte çıkardık. Hiçbir saygısızlığını görmedim. Güzel bir çocuktu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kavga ettiği kişileri tanımıyorum. Bunların cezası olması gerekiyor. İçeriye girip çıkmamaları gerekiyor. Bunların çıkmaması gerekiyor." dedi.