Arazi kavgası büyüdü komandolar müdahaleye geldi: 11 kişi hastanelik oldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Mil Dalca Mahallesi’nde İkamet eden iki grup yolda karşılaşmalarının ardından aralarındaki arazi problemi yüzünden tartışmaya başladı. Yakınların da tartışmaya dahil olmasıyla birlikte kavga büyüdü.

Arazi anlaşmazlığı sokağı savaş alanına çevirdi



İki taraf birbirlerine taş, sopa ve küreklerle saldırdı. Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, kavganın şiddeti görüldü.

KAVGA İLÇEYE TAŞINDI KOMANDOLAR DEVREYE GİRDİ

İki tarafın karşılaştığı ilk kavgada 7 kişi yaralandı. Dün bu kavga ilçe merkezine kadar sıçradı. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan benzin istasyonunda iki taraf yeniden karşılaştı. taraflar, sokak ortasında birbirlerine taş ve sopalarla saldırıp, tekme tokat kavga etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yetersiz kalınca jandarma komando birliklerinden destek istendi.

İKİ GÜNDE 11 KİŞİ YARALANDI

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, çıkan olaylarda 4 kişi daha yaralandı. Böylece arazi kavgası yüzünden iki günde 11 kişi hastanelik oldu. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.