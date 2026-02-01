Arazi anlaşmazlığı sokağı savaş alanına çevirdi: 7 kişi hastanelik oldu

Arazi anlaşmazlığı sokağı savaş alanına çevirdi: 7 kişi hastanelik oldu
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı, aynı mahallede yaşayanları karşı karşıya getirdi. Sözlü tartışma kısa sürede taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı şiddet olayına dönüştü. Sokak ortasında yaşanan ve cep telefonu kameralarına yansıyan kavgada 7 yurttaş yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Mil Dalca Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı mahallede ikamet eden iki grup, yolda karşılaştıktan sonra aralarındaki arazi meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tarafların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla birlikte gerilim tırmandı ve sözlü tartışma fiziksel kavgaya dönüştü.

TAŞ, SOPA VE KÜREKLERLE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Anlaşmazlığın şiddete dökülmesiyle birlikte taraflar, birbirlerine taş, sopa ve küreklerle saldırdı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde, kavganın şiddeti ve kullanılan cisimler yer aldı. Yaşanan arbede sonucunda 7 kişi, vücutlarına aldıkları darbelerle çeşitli yerlerinden yaralandı.

JANDARMA ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, görüntü kayıtlarını da incelemeye alarak kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

