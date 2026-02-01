Aracın önünü kesip sürücüsüyle tartıştı! Polis trafik magandası için düğmeye bastı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir saldırgan, otoyolda ani manevralar yaparak başka bir aracın önünü kesti ve araç sürücüsüyle tartıştı. O anların sosyal medyada paylaşılması üzerine, polis ekipleri harekete geçerek T.D (49) isimli kişiyi gözaltına aldı. Para cezası uygulanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.