Aracın önünü kesip sürücüsüyle tartıştı! Polis trafik magandası için düğmeye bastı
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir saldırgan, otoyolda ani manevralar yaparak başka bir aracın önünü kesti ve araç sürücüsüyle tartıştı. O anların sosyal medyada paylaşılması üzerine, polis ekipleri harekete geçerek T.D (49) isimli kişiyi gözaltına aldı. Para cezası uygulanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Şile Otoyolu Elmalıkent Ayrımları Mevkii'nde, 28 Ocak günü meydana gelen olayda, seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü trafikte ani manevralar yaparak başka bir aracın önünü kesti. Bunun üzerine 2 sürücü arasında tartışma yaşandı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ!

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, olayda yer alan aracın plaka bilgileri belirlendi. Plakadan ise kimlik bilgilerine ulaşılan sürücünün 49 yaşındaki T.D. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda T.D. isimli şahıs, 29 Ocak günü gözaltına alındı. Şüpheliye Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Diğer taraftan emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak:DHA

