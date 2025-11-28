Araç piyasasında yeni tuzak: 'Sanal galerilere' dikkat

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar ve istihbarat çalışmaları neticesinde geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin farklı illerde paravan şirketler kurdukları ve açtıkları internet siteleri aracılığıyla kendilerine ulaşan vatandaşları hedef aldıkları tespit edildi. Polis, elektrikli araç piyasasındaki talebi fırsata çevirmeye çalışan şebekeyi teknik ve fiziki takibe alarak suç yöntemlerini deşifre etti.

10 AYRI HATLA 'KURUMSAL' GÖRÜNÜM VE ÖN ÖDEME OYUNU

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre şüpheliler, dolandırıcılık eylemlerini profesyonel bir ticari faaliyet gibi göstermek için özel bir yöntem izledi. Şebekenin, 0850 ile başlayan 10 ayrı iletişim hattı kullanarak vatandaşlara ulaştığı ve bu sayede "kurumsal firma" imajı çizerek güven sağladığı belirlendi. Bu yöntemle ikna edilen alıcılardan araç satışı bahanesiyle ön ödeme alındığı, paranın hesaba geçmesinin hemen ardından ise şüphelilerin irtibatı kopararak sırra kadem bastığı saptandı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 9 ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINDA

Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen Aydın polisi, operasyon için düğmeye bastı. Aydın'ın Nazilli ilçesi ile Denizli ve Muğla illerinde belirlenen adreslere önceki gün eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 5'i Nazilli'de olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.