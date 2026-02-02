Ara tatil sona erdi: İstanbul'da trafik kilitlendi!

İstanbul'da yarıyıl tatilinin sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte, haftanın ilk iş gününde yollar adeta kilitlendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı havanın da eklenmesiyle trafik akışı kentin her iki yakasında da ciddi şekilde yavaşladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik verilerine göre, kent genelindeki yoğunluk oranı sabahın erken saatlerinde yüzde 74 seviyelerine tırmandı.

ANADOLU YAKASI’NDA KÖPRÜ GİRİŞLERİ KİLİTLENDİ

Kentin Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaşarak sürücülere zor anlar yaşattı. D-100 kara yolunda Tuzla'dan başlayan araç kuyruğu Avrasya Tüneli girişine kadar uzanırken, TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan bölümde araçlar adım adım ilerleyebildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise yoğunluk Ataşehir'den başlayarak köprü girişine kadar devam etti. Şile Otoyolu ve sahil yolları gibi ana arterlerde de araçlar güçlükle ilerleyebildi.

AVRUPA YAKASI’NDA TEM VE D-100 YOĞUNLUĞU

Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçülürken, özellikle D-100 kara yolu üzerinde Haliç ile Bahçelievler arası ve Avcılar-Küçükçekmece hattında trafik yavaş seyretti. Yenibosna mevkisinden Mecidiyeköy yönüne giden araçlar yoğun bir trafikle karşılaşırken, TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa ile Esenyurt gişeler arasındaki bölümünde de uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı TEM bağlantı yollarında yağışın da etkisiyle yer yer durma noktasına gelen trafik akışı gözlendi.

TOPLU TAŞIMA VE AKTARMA MERKEZLERİNDE YOLCU YIĞILMASI

Trafikteki sıkışıklığın yanı sıra toplu taşıma araçları ve duraklarında da aşırı bir yoğunluk yaşandı. Özellikle Cevizlibağ, Zeytinburnu ve Altunizade gibi kentin kilit aktarma noktalarında metrobüs, otobüs ve metro bekleyen yolcu sayısı zirve yaptı. Okulların açılmasıyla birlikte servis araçlarının da sisteme dahil olması, hem kara yolu trafiğini hem de duraklardaki hareketliliği artırdı.