Antalya'da sel felaketi: Ev ve seraları su bastı!

Antalya'nın Kumluca, Serik ve Kemer ilçelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, hayatı felç etti. Derelerin taşması sonucu çok sayıda yerleşim yeri, sera ve portakal bahçesi sular altında kalırken; mahsur kalan vatandaşlar AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin operasyonlarıyla kurtarıldı.

Yağışın en çok etkilediği Kumluca ve Kemer'de yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü. Kumluca'da aracıyla derede mahsur kalan iki kişi AFAD ekiplerince botla kurtarılırken, Kemer’de araçlarının tavanına çıkarak yardım bekleyen vatandaşlar ekipler tarafından güvenli alanlara taşındı. Çamyuva Mahallesi'nde ise engelli bir vatandaş yatağında battaniyeye sarılarak tahliye edilirken; aralarında bebek, çocuk ve yaşlıların bulunduğu toplam 12 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

antalya-3.jpg

Meteoroloji uyarıları peş peşe dizdi: 23 il için kuvvetli kar yağışını açıkladıMeteoroloji uyarıları peş peşe dizdi: 23 il için kuvvetli kar yağışını açıkladı

TARIM ALANLARI VE İŞ YERLERİNDE BÜYÜK HASAR

Serik ilçe merkezinde cadde ve sokaklar suyla dolarken, birçok iş hanı ve ev sular altında kaldı. Esnaf kendi imkanlarıyla dükkanlarındaki suları tahliye etmeye çalıştı. Tarım kenti olan bölgede; domates, biber, patlıcan ve salatalık ekili seralar ile portakal bahçeleri balçıkla kaplandı. Kumluca Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, suların çekilmeye başlamasıyla birlikte sahada hasar tespit çalışmalarına hız verdi.

antalya-1.jpg

ÜRETİCİNİN FERYADI: "BORÇLA SEZONA GİRDİM, BİTTİM"

Serada ekili ürünü zarar gören üreticilerden Hüseyin Uysal, gözyaşı dökerek, "600 bin lira borçla sezona girdim. Ben bittim artık. Ekili sebzelerim zarar gördü" diye konuştu. İlçede belediye ekipleri derelerde sürüklenip biriken ağaç dalları ve atıkları temizleme çalışması yaptı. Su birikintisinden evine ulaşamayanlar iş makinesiyle taşınıp özel eşyalarını aldı. Su basan çoğu evde eşyalar zarar gördü.

antalya.jpg

KAYMAKAMLIKTAN ACİL DESTEK AÇIKLAMASI

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, bölgedeki durumun bilançosunu paylaştı. Yaklaşık 1500 dönüm tarım alanının yağıştan olumsuz etkilendiğini belirten Güneş, 17 evin selden zarar gördüğünü ve 45 vatandaşın uygulama otelinde misafir edildiğini açıkladı. Ayrıca, evleri etkilenen vatandaşlara barınma ve gıda ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla 20 bin TL nakdi destek sağlandığını duyurdu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

