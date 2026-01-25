Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: İddianame hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı.

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlunun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yer aldığı iddianame, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci'ye gönderildi.

ANTALYA İDDİANEMESİ SAVCININ MASASINDA

Gazeteci Ali Taş'ın haberine göre; Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı tarafından hazırlanan iddianamenin imza işlemleri, Yakup Ali Kahveci’nin geçtiğimiz cuma günü izinli olması nedeniyle 26 Ocak Pazartesi gününe kaldı.

İddianame, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci'nin imzasının ardından mahkemeye sunulacak.

İddianamede hangi konuların olduğu ise dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle şuan için bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Başkan Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz’da gözaltına alınmış, Muhittin Böcek’in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek’in ise yurtdışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurtdışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.