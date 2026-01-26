Antalya Büyükşehir Belediyesi iddianamesi tamamlandı: İşte 702 sayfalık soruşturmanın detayları

Antalya Büyükşehir Belediyesi iddianamesi tamamlandı: İşte 702 sayfalık soruşturmanın detayları
Yayınlanma:
Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yürütülen soruşturmada iddianame tamalandı. Yaklaşık 7 ay sonra tamamlanan 702 sayfalık iddianamede 41 isim yer aldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 7 ay sonra 41 kişi hakkında iddianame tamamlandı.

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yer aldığı iddianame, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci'ye gönderildi.

İddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

muhittin-bocek.jpg

İDDİANAME TOPLAM 702 SAYFALIK

Yaklaşık 7 ay sonra hazırlanın iddianamenin yaklaşık 702 sayfa olduğu ve savcılık tarafından ilgili mahkemeye sunulmasının beklendiği öğrenildi.

Son Dakika | Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı! Nedeni ortaya çıktıSon Dakika | Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı! Nedeni ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 Temmuz 2025 günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, aynı gün tutuklanmıştı. Böcek ile birlikte gözaltına alınan eski gelini Z.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

CHP'li başkanlardan ortak açıklama: Hukuksuzluklara karşı 'ortak duruş' mesajıCHP'li başkanlardan ortak açıklama: Hukuksuzluklara karşı 'ortak duruş' mesajı

Soruşturma süresince çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve operasyonlar düzenlendi.

Muhittin Böcek, cezaevinde yaşadığı onlarca sağlık sorununa rağmen tahliye edilmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

