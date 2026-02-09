Annesine kızdı evi yakıp kaçtı! Facianın eşiğinden dönüldü

Yayınlanma:
Karaman'da binlerce vatandaşın yaşam sürdüğü TOKİ konutlarında bir şahsın ailevi tartışma sonrası evi ateşe vermesi, büyük bir facianın eşiğinden dönülmesine neden oldu. Evi yakıp kaçan şüpheli nedeniyle koca bina tahliye edilirken, dumandan etkilenen 10 mahalle sakini ambulanslarda tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Karaman Merkez'de bulunan Üniversite Mahallesi 5'inci Etap TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 33 yaşındaki Kemal N., henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine anne evden ayrılırken, Kemal N. ikameti ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.

VATANDAŞLAR İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Yükselen alevleri ve dumanı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri güvenlik amacıyla bina sakinlerini hızlıca tahliye ederken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

annesi-ile-tartisip-evi-yakti-10-kisi-d-1158226-343909.jpg

10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında bina içerisine dolan yoğun dumandan etkilenen 10 vatandaş, olay yerinde hazır bekletilen ambulanslara alındı. Dumandan etkilenenlerin tedavileri sağlık görevlileri tarafından ambulanslarda gerçekleştirildi. Yangın sonrası dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldiği görüldü.

annesi-ile-tartisip-evi-yakti-10-kisi-d-1158227-343909.jpg

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Annesinin evini ateşe verdikten sonra kayıplara karışan Kemal N., polisin başlattığı çalışma neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'de korkutan ev yangını!Mersin'de korkutan ev yangını!

Bir kişinin bireysel öfkesinin onlarca komşusunun can güvenliğini tehlikeye attığı olayla ilgili emniyet birimlerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

