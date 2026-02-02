Ankara'nın tarım cenneti Ayaş'a sanayi hançeri! Nükleer atıkları da 'değerlendireceklermiş'

Ankara'nın verimli topraklarına sahip Ayaş Gökler Köyü, iktidarın sanayi ve maden bölgeleri politikası kapsamındaki yeni bir projenin hedefinde. Bölgede Sincan Organize Sanayi Bölgesi gibi tesislerin varlığına ve sanayi sitesi ihtiyacının karşılanmış olmasına rağmen, 441 hektarlık alana kurulacak "Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Sitesi" için onay çıktı. Hakkında ÇED olumlu kararı verilen proje, tarım arazilerinin ve yerleşim yerlerinin dibinde yükselmesi planlanıyor.

DOMATES BAHÇELERİ VE YERALTI SULARI TEHDİT ALTINDA

Cumhuriyet'ten Emirhan Çoban'ın haberine göre domates, kiraz ve dut gibi meyve-sebze üretiminin yapıldığı ve yoğun hayvancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölge, proje ile birlikte nitelik değiştirecek. Kooperatif şeklinde 220 tesisin bulunması planlanan sanayi sitesinde; nükleer atıkların değerlendirilmesi, plastik atıkların yakılması gibi işlemlerin yapılması öngörülüyor. Bu faaliyetlerin yeraltı sularına zarar verebileceği ve çevre köylerdeki yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlar ve çevre örgütleri, projenin bölgedeki tarım ve hayvancılığa geri dönülemez zararlar verebileceğini vurguluyor.

EVLERE 875 METRE, ANKARA ÇAYI'NA 1 KİLOMETRE

Projenin yer seçimindeki veriler, riskin boyutunu ortaya koyuyor. ÇED olumlu kararı verilen sanayi sitesi, yerleşim birimi olan Tatlar Mahallesi'ne sadece 875 metre uzaklıkta konumlanıyor. Proje alanının Ankara Çayı'na olan mesafesi yaklaşık 1 kilometre, Gökler Mahallesi'ne olan uzaklığı ise yaklaşık 3.5 kilometre olarak ölçüldü.

BAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM HAZIRLIĞI

Projeye karşı çıkan TEMA Vakfı, bölge halkının tepkisini dile getirdi. Konuya ilişkin konuşan TEMA Vakfı Ayaş Temsilcisi Ruziye Yüksel, proje kapsamında çeşitli görüşmeler yaptıklarını ve yurttaşların projeye karşı çıktığını aktardı.

Henüz dava açmadıklarını belirten Yüksel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bilgilendirme yazısı istediklerini kaydetti. Bakanlıktan gelecek sonuca göre hukuki işlemlerin başlatılacağını belirten Yüksel, hafta içinde bakanlık önünde bir buluşma düzenlemeyi planladıklarını ifade etti