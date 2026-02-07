Ankaralı belediye başkanı AKP'ye geçeceği iddiasını yanıtladı

Ankaralı belediye başkanı AKP'ye geçeceği iddiasını yanıtladı
Yayınlanma:
Ankaralı belediye başkanı Dr.Özer Kasap, AKP'ye geçeceği iddiasını yanıtladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kasap, iddialara Mansur Yavaş'ı etiketleyerek yanıt verdi.

Ankara’da bazı CHP’li ilçe belediye başkanlarının partilerinden ayrılarak AKP'ye geçeceği konuşuyordu. O isimler arasında yer alan Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap’tan açıklama geldi.

En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecekEn düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek

ANKARALI BELEDİYE BAŞKANI AKP'YE GEÇECEĞİ İDDİASINI YANITLADI

Özer Kasap, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da son günlerde bazı hesaplar üzerinden spekülatif paylaşımlar yapıldığını vurgulayarak, ABB Başkanı Mansur Yavaş’la aynı çizgide olduklarını yineledi.

ankarali-belediye-baskani-akpye-gececegi-iddiasini-yanitladi-3.jpg

Kasap, Beypazarı’nda hiçbir ayrım gözetmeden hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirterek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna duyurdu.

ankarali-belediye-baskani-akpye-gececegi-iddiasini-yanitladi.jpg

Mansur Yavaş’la ters düştüğü iddialarına da karşılık veren Kasap, “Mansur Yavaş ile yolumuz birdir. Bizim ağabeyimiz, hemşehrimizdir; ayrı düşmemiz söz konusu olamaz. CHP çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Türkiye
Bodrum'u ayağa kaldıran katil Rus koca Türkiye'ye iade edildi! İlk sözleri 'suçsuzum' oldu
Bodrum'u ayağa kaldıran katil Rus koca Türkiye'ye iade edildi! İlk sözleri 'suçsuzum' oldu
Depremde kızlarını kaybeden çiftin 6 Şubat'ta çocukları doğdu
Depremde kızlarını kaybeden çiftin 6 Şubat'ta çocukları doğdu
Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı