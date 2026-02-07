Ankaralı belediye başkanı AKP'ye geçeceği iddiasını yanıtladı

Ankara’da bazı CHP’li ilçe belediye başkanlarının partilerinden ayrılarak AKP'ye geçeceği konuşuyordu. O isimler arasında yer alan Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap’tan açıklama geldi.

ANKARALI BELEDİYE BAŞKANI AKP'YE GEÇECEĞİ İDDİASINI YANITLADI

Özer Kasap, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da son günlerde bazı hesaplar üzerinden spekülatif paylaşımlar yapıldığını vurgulayarak, ABB Başkanı Mansur Yavaş’la aynı çizgide olduklarını yineledi.

Kasap, Beypazarı’nda hiçbir ayrım gözetmeden hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirterek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna duyurdu.

Mansur Yavaş’la ters düştüğü iddialarına da karşılık veren Kasap, “Mansur Yavaş ile yolumuz birdir. Bizim ağabeyimiz, hemşehrimizdir; ayrı düşmemiz söz konusu olamaz. CHP çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.