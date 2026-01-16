Ankara'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Yayınlanma:
Ankara’nın en işlek güzergahlarından biri olan Dumlupınar Bulvarı’nda (Eskişehir Yolu) meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde, Ankara şehir merkezi istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, N.K. idaresindeki 06 EV 3434 plakalı otomobil, o sırada durakta yolcu almak için bekleyen Y.A. kontrolündeki EGO otobüsüne arkadan şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü tamamen kaybeden otomobil, yolda seyir halindeki iki araca daha çarparak durabildi.

1'İ AĞIR 4 YARALI

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü N.K., aynı araçta bulunan bir yolcu ve kazaya karışan diğer iki aracın sürücüleri yaralandı.

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu! 5 tutuklamaKırklareli'de uyuşturucu operasyonu! 5 tutuklama

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastanelere sevk edildi. Hastaneden alınan bilgilere göre, EGO otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü N.K.'nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer üç yaralının tedavileri ise devam ediyor.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle Dumlupınar Bulvarı'nda aksayan trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

