Ankara'da Venezuela protestosu

ABD'nin, dün Venezuela'ya düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini New York'a getirmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Dünyanın birçok npoktasında olduğu gibi Türkiye'de de bu opeasyon tepki çekti.

Başkent Ankara'da, Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, düzenledikleri basın açıklamasıyla saldırıyı protesto etti.

"Venezuela halkına karşı başlatılan saldırılar derhal son bulmalıdır" yazılı pankartın açıldığı açıklamada, “Venezuela halkı yalnız değildir”, "Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo'yu unutmayın" sloganları atıldı.

KESK Ankara Şubeler Platformu adına açıklamayı okuyan Mehmet Aydoğdu, ABD’nin 2 Ocak’ta Venezuela’ya yönelik doğrudan askeri saldırı ve bombalama düzenlediği belirterek, bu saldırıların derhal son bulması çağrısı yaptı.

Açıklamada, ABD’nin “uyuşturucuyla mücadele” ve “demokrasi” söylemlerinin ardına gizlenerek yürüttüğü kuşatma ve ablukayı açık bir askeri saldırganlığa dönüştürdüğü ifade edildi.

"EMPERYALİST MÜDAHALELERE KARŞI KARARLI TUTUM TARİHSEL BİR SORUMLULUKTUR"

ABD öncülüğünde yürütülen askeri, siyasi ve ekonomik müdahalelerin halkların kendi kaderini tayin hakkını, egemenlik ilkesini ve uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, “Birleşmiş Milletler’in Kurucu Şartı’nda yer alan uluslararası barış ve güvenliğin korunması, insan haklarına saygı, insani yardımın güvence altına alınması ve hukukun üstünlüğü ilkeleri sistematik biçimde yok sayılmaktadır. Bu hukuksuzluk karşısında BM’nin ve uluslararası toplumun sessiz kalmaması; emperyalist müdahalelere karşı açık ve kararlı bir tutum alması tarihsel bir sorumluluktur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarının yalnızca askeri müdahalelerle sınırlı olmadığı; yaptırımlar, ambargolar, ekonomik kuşatma ve siyasal istikrarsızlaştırma politikalarıyla çok boyutlu bir emperyalist saldırının sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Latin Amerika’yı yeniden emperyalizmin ‘arka bahçesi’ haline getirmek isteyen ABD, Venezuela’yı kuşatarak halkın kazanımlarını yok etmeye çalışmaktadır. Bu girişim açık bir işgal niteliği taşımaktadır. Bu saldırılar, yalnızca Venezuela’nın değil, bölgedeki tüm bağımsız ve demokratik hareketlerin karşısına konulan bir tehdittir.

"MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Unutulmasın ki savaşlar ve askeri müdahaleler hiçbir zaman halkların değil; sermayenin, silah tekellerinin ve çokuluslu şirketlerin çıkarlarına hizmet etmektedir. Venezuela’da yaşananlar bu gerçeği bir kez daha ortaya koymaktadır. Emperyalist saldırılar sonucunda savaş baronları servetlerini büyütürken, bedeli emekçiler, yoksullar ve halklar ödemektedir. Emperyalizm; yoksulluk, göç, yıkım ve ölüm üreten bir tahakküm düzenidir ve bu düzenin en büyük mağdurları doğrudan halklardır.

Bu nedenle bir kez daha altını çiziyoruz; savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı, sömürüye karşı emeği ve emperyalizme karşı bağımsızlığı savunmak tarihsel bir sorumluluktur. Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğumuz; emperyalizme, savaşa ve her türlü dış müdahaleye karşı barış, demokrasi ve halkların kardeşliği mücadelesinin kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”