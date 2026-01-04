Maduro'yu kaçıran Delta Force bakın daha önce kimleri yakalamış?

Yayınlanma:
Güncelleme:
Delta Force, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşiyle birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarıldığının sosyal medyada paylaşılmasıyla kamuoyunun gündemine oturdu. Delta Force’un 1983 yılında Grenada operasyonu kapsamında rehinelerin tahliyesinde görev aldığı, 1989 yılında ise Panama Operasyonunda Panama lideri Manuel Noriega’nın yakalanması sürecinde rol oynadığı ortaya çıktı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, ABD ordusuna bağlı Delta Gücü tarafından yakalandığı ve eşi Cilia Flores ile birlikte USS Iwo Jima savaş gemisinde New York’a doğru yola çıkarıldığı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşiyle birlikte ele geçirilip ülkeden kaçırıldığını sosyal medyadan duyurdu.

Askeri kaynaklar ise operasyonun, ABD ordusunun elit birliği olarak bilinen Delta Force komando unsurlarınca gerçekleştirildiğini aktardı.

Delta Force’un 1983 yılında Grenada operasyonu kapsamında rehinelerin tahliyesinde görev aldığı, 2016 yılında da Kara Kuğu Operasyonunda Sinaloa Karteli lideri Joaquín "El Chapo" Guzmán'ın yakalandığı operasyonda Meksika Deniz Piyadelerine yardım ettiği biliniyor.

DELTA FORCE NE ANLAMA GELİYOR?

Delta Force, ABD Kara Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren ve resmi adı 1st Special Forces Operational Detachment–Delta (1st SFOD-D) olan özel harekat birimi olarak biliniyor.

DELTA FORCE KAÇ YILINDA KURULDU?

Delta Force, 1977 yılında ABD Ordusu bünyesinde kurularak, İngiltere’nin elit özel kuvveti Special Air Service (SAS) modeli esas alındı. Amaç uluslararası terör tehdidi, uçak kaçırma vakaları ve yüksek riskli rehine krizlerine hızlı ve etkili müdahale edebilecek bir güç oluşturmaktı.

Kuruluşundan bu yana Delta Force’un personel sayısı, eğitimi ve operasyonel yapısı büyük ölçüde gizli tutuluyor.

DELTA FORCE'UN GÖREVLERİ NELER?

Delta Force’un başlıca görevleri şunlar olarak biliniyor:

Terörle mücadele operasyonları

Rehine kurtarma

Yüksek değerli hedeflerin yakalanması

Gizli keşif ve doğrudan eylem operasyonları

Birliğin üstlendiği görevlerin büyük kısmı gizlilik nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmazken, bazı kritik operasyonlar ancak yıllar sonra yayımlanan resmi belgeler ve tanıklıklar sayesinde gün yüzüne çıktı.

DELTA FORCE'UN DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLAR

1980 – İran Rehine Kurtarma Girişimi: ABD’li rehineleri kurtarmaya yönelik operasyon başarısız oldu ancak özel kuvvetlerin yeniden yapılandırılmasında dönüm noktası sayıldı.

1983 – Grenada Operasyonu: Rehinelerin tahliyesinde görev aldı.

1989 – Panama Operasyonu: Panama lideri Manuel Noriega’nın yakalanması sürecinde rol oynadı.

1993 – Somali (Mogadişu): “Black Hawk Down” olayı olarak bilinen çatışmalarda görev aldı.

2003 – Irak: Irak lideri Saddam Hüseyin’in yakalanması operasyonunda aktif rol üstlendi.

2016- Kara Kuğu Operasyonu: Sinaloa Karteli lideri Joaquín "El Chapo" Guzmán'ın yaklandığı operasyonda Meksika Deniz Piyadelerine yardım ettiği biliniyor.

2019 – IŞİD Operasyonu: Örgüt lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’ye yönelik operasyonda görev alan ABD özel kuvvetleri arasında yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

