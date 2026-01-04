Maduro'yu kaçıran Delta Force bakın daha önce kimleri yakalamış?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, ABD ordusuna bağlı Delta Gücü tarafından yakalandığı ve eşi Cilia Flores ile birlikte USS Iwo Jima savaş gemisinde New York’a doğru yola çıkarıldığı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşiyle birlikte ele geçirilip ülkeden kaçırıldığını sosyal medyadan duyurdu.

Askeri kaynaklar ise operasyonun, ABD ordusunun elit birliği olarak bilinen Delta Force komando unsurlarınca gerçekleştirildiğini aktardı.

Delta Force’un 1983 yılında Grenada operasyonu kapsamında rehinelerin tahliyesinde görev aldığı, 2016 yılında da Kara Kuğu Operasyonunda Sinaloa Karteli lideri Joaquín "El Chapo" Guzmán'ın yakalandığı operasyonda Meksika Deniz Piyadelerine yardım ettiği biliniyor.

ABD'nin esir almadan önce Maduro'ya yaptığı Türkiye teklifi!

DELTA FORCE NE ANLAMA GELİYOR?

Delta Force, ABD Kara Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren ve resmi adı 1st Special Forces Operational Detachment–Delta (1st SFOD-D) olan özel harekat birimi olarak biliniyor.

DELTA FORCE KAÇ YILINDA KURULDU?

Delta Force, 1977 yılında ABD Ordusu bünyesinde kurularak, İngiltere’nin elit özel kuvveti Special Air Service (SAS) modeli esas alındı. Amaç uluslararası terör tehdidi, uçak kaçırma vakaları ve yüksek riskli rehine krizlerine hızlı ve etkili müdahale edebilecek bir güç oluşturmaktı.

Kuruluşundan bu yana Delta Force’un personel sayısı, eğitimi ve operasyonel yapısı büyük ölçüde gizli tutuluyor.

Maduro'nun esir alınması basında nasıl yankı buldu?

DELTA FORCE'UN GÖREVLERİ NELER?

Delta Force’un başlıca görevleri şunlar olarak biliniyor:

Terörle mücadele operasyonları Rehine kurtarma Yüksek değerli hedeflerin yakalanması Gizli keşif ve doğrudan eylem operasyonları

Birliğin üstlendiği görevlerin büyük kısmı gizlilik nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmazken, bazı kritik operasyonlar ancak yıllar sonra yayımlanan resmi belgeler ve tanıklıklar sayesinde gün yüzüne çıktı.

DELTA FORCE'UN DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLAR