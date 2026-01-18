Ankara'da sahte çek operasyonu

Yayınlanma:
Ankara’da sahte ve karşılıksız çekle 9 kişiyi 20 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı; 12’si tutuklandı.

Ankara'da sahte ve karşılıksız çekle 9 kişiyi toplam 20 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 14 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 12’si tutuklandı.

Son Dakika | Borsa manipülatörü sahte hesaplar tek tek tespit edilecek! Savcılık jandarmayı görevlendirdiSon Dakika | Borsa manipülatörü sahte hesaplar tek tek tespit edilecek! Savcılık jandarmayı görevlendirdi

SAHTE ŞİRKETLER ÜZERİNDEN MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sahte ve karşılıksız çekle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, şüphelilerin üçüncü kişiler adına şirket kurdukları, bu şirketlere milyonlarca lira para aktararak kredi ve Findeks puanlarını yükselttikleri belirlendi.

20 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK ORTAYA ÇIKTI

Güvenilir izlenimi verilen şirketler üzerinden piyasaya karşılıksız çek sürüldüğü, bu yöntemle 9 kişinin 20 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

YÜKSEK KREDİ PUANI TUZAĞIYLA DOLANDIRILDILAR

Mağdurların, şirketlerin yüksek kredi puanı nedeniyle çeklerin ödeneceğine inandıkları, ancak vade tarihinde bankaya gittiklerinde çeklerin karşılıksız çıktığını öğrendikleri bildirildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında bu yöntemle kullanılan 12 şirket tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

