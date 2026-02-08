Ankara’da pompalı tüfekli dehşet! 2 kişi gözaltında

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Durali Alıç Mahallesi 928'inci Cadde'de, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu ileri sürülen 2 grup, sokakta buluşarak tartışmaya başladı.

Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşürken bir kişi, yanında bulunan pompalı tüfeği çıkararak ateş etmeye çalıştı fakat silah ateş almadı.

POMPALI TÜFEKLİ KİŞİYE ARAÇLA ÇARPTI!

Bu sırada, diğer gruptaki bir kişi otomobiliyle elinde pompalı tüfek olan kişiye çarparak olay yerinden kaçtı. Meydana gelen olayda, E.E.B. isimli kişi hafif yaralandı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Yaşanan olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Polis, şüphelilerden K.O ve E.B.'yi suç aletleri ile birlikte yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(DHA)