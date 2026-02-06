Ankara'da insanlık dışı görüntü! Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi

Yayınlanma:
Ankara Yenimahalle'de kamyonetinin arkasına bağladığı köpeği sürükleyen sürücü, vatandaşların aracı durdurmasıyla yakalanıp gözaltına alınırken, yaralı köpek belediye ekiplerince tedaviye alındı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, dün öğle saatlerinde bir kişinin kamyonetin arkasına bağlayarak sürüklediği köpek, duyarlı vatandaşların müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Çiğdemtepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, metrelerce yerde sürüklenen hayvana yapılan işkence, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek engellendi.

VATANDAŞLAR ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ

Kamyonetin arkasında boynundan bağlanan bir iple cansız gibi sürüklenen köpeği gören mahalle sakinleri, aracı durdurarak sürücüye sert tepki gösterdi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla polis ekipleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri sevk edildi.

kamyonete-baglanarak-suruklenen-kopek-ku-1153641-342572.jpg

YARALI KÖPEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Vahşetten kurtarılan ve vücudunda sürüklenmeye bağlı ciddi yaralar oluşan köpek, belediyeye ait veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı. Köpeğin genel sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

Kedi sahiplerini ürkütecek iddia: Kanıtlarıyla açıkladıKedi sahiplerini ürkütecek iddia: Kanıtlarıyla açıkladı

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olay sonrası vatandaşların tepkisiyle karşılaşan kamyonet sürücüsü, polis ekipleri tarafından "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç başlatılırken, zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

