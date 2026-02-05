Kedi sahiplerini ürkütecek iddia: Kanıtlarıyla açıkladı

Evcil hayvanların insanlar üzerindeki olumlu psikolojik etkileri sıkça tartışılırken, araştırmacı, sanat tarihçisi ve turist rehberi Ayhan Çakmur’dan dikkat çekici bir iddia geldi. Çakmur, televizyon programında izlediği bir Alman araştırmacının görüşlerine dayanarak, ev kedilerinin aslında kedigiller ailesinden değil, sürüngenlerden evrimleştiğini ileri sürdü.

Çakmur, kedilerin kökenine dair görüşlerini şöyle dile getirdi:

Bir ay önce televizyonda bir program izledim ve çok şaşırdım. Biz kedileri, bildiğimiz ev kedilerini, jaguar, puma gibi kedigillerden evrimleşmiş sanıyoruz. Ama Alman bir araştırmacı, 'Hayır, kedi onlardan evrimleşmedi' diyor. Kedinin göz yapısı da bunu gösteriyor; diğer kedigillerin gözleri yuvarlak, kedininki ise çizgi şeklinde ve sürüngenlerde olduğu gibi. Kediler sürüngenlerden evrilmiş canlılar.

“KEDİLER İNSAN ENERJİSİNİ HİSSEDİYOR”

Çakmur ayrıca, kedilerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. Ona göre, kediler yalnızca sevimli evcil hayvanlar değil; aynı zamanda insanın ruh halini ve enerjisini hissedebilen canlılar. Çakmur, “Kedi, ruh halin bozuk olduğunda gelip göğüs kafesine yatıyor, oradaki enerjiyi hissediyor ve temizliyor. Yaklaşık 20 dakika boyunca orada kalıyor, seni adeta sakinleştiriyor ve sonra gidiyor. Kediler bizim göremediğimiz, fiziksel olmayan enerjileri anında algılıyor. En karanlıkta bile bunu fark edebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!

BİLİMSEL OLARAK İSPATLANMADI

Çakmur’un bu açıklamaları, evcil hayvanların insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkilerini destekleyen mevcut araştırmalarla paralel olsa da, kedilerin sürüngenlerden evrimleştiği ve enerji temizleme gibi yeteneklere sahip olduğu iddiaları bilim çevrelerinde tartışma yaratıyor. Şu an için bu iddialar resmî olarak kanıtlanmış bir bilimsel veriyle desteklenmiş değil.