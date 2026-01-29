Ankara'da fırtına alarmı: Valilik tarih vererek uyardı

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, rüzgarın, yarın Ankara genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

FIRTINA SIRASINDA VE ÖNCESİNDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Fırtınalı havalar hem karayolu hem deniz hem de günlük yaşam açısından riskler içerir. İşte fırtına sırasında ve öncesinde alınabilecek önlemler:

Hava durumu ve uyarıları takip edin : Meteoroloji ve yerel uyarılar en güvenli rehberdir.

Yakınlarınıza haber verin : Fırtına sırasında ulaşım riskli olabilir, iletişim halinde olun.

Ağaç ve direklerin altına yaklaşmayın: Kırılan dallar ciddi yaralanmalara yol açabilir.

EVDE VE AÇIK ALANLARDA GÜVENLİK