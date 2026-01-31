Ankara'da eğlence mekanlarındaki fuhuş çarkında milyonluk para trafiği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, şüphelilerin resmi görevleri ile banka hesapları arasındaki büyük farkı ortaya koydu. İşletme ortaklarından D.Y.'nin farklı bankalarda bulunan toplam 52 hesabı üzerinden sadece beş ayda 179 milyon 90 bin liralık bir para trafiği yönettiği tespit edildi. Mekanda şef garson olarak görev yapan Y.A.'nın bin 29 farklı hesabı üzerinden aynı sürede 15,6 milyon liralık işlem gerçekleştirdiği belirlenirken, yevmiye usulü çalıştığını beyan eden çiçekçi F.Y.'nin hesaplarındaki yüksek tutarlı hareketliliğin de mevcut pozisyonuyla uyumsuz olduğu kaydedildi.

"GARSON" KADINLARA FUHUŞ PAZARLIĞI

İhbarcı ve bilgi sahibi ifadelerine göre, mekanlarda kadınlar resmi kayıtlarda "garson" olarak gösterilse de aslında konsomatris olarak çalıştırılıyor. Mağdur kadınlardan E.S.A., şef garsonların kendilerini müşterilere yönlendirdiğini, masada alkol alındıktan sonra fuhuş pazarlığı yapıldığını ve mekandan dışarı çıkıldığında işletmenin "komisyon" adı altında pay aldığını anlattı. E.S.A., "Telebarlarda çalışan şef garsonların ve mekan sahiplerinin benim bedenim üzerinden haksız kazanç elde etmelerinden bıktım. Bu yüzden ifade vermek istedim" dedi.

78 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, 15 mağdur kadına yönelik "fuhşa teşvik" suçunu işledikleri öne sürülen 17 şüpheli hakkında ağır cezalar talep edildi. İşletme ortaklarından müdürlere kadar uzanan şüpheliler için 33'er yıldan 78'er yıla kadar hapis cezası istendi.