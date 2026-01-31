Ankara'da eğlence mekanlarındaki fuhuş çarkında milyonluk para trafiği

Ankara'da eğlence mekanlarındaki fuhuş çarkında milyonluk para trafiği
Yayınlanma:
Ankara'da dokuz eğlence mekanına yönelik yürütülen fuhuş soruşturmasında, "telebar" olarak adlandırılan mekanlardaki para trafiği gün yüzüne çıktı. 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların banka hesaplarındaki hayatın olağan akışına aykırı 179 milyon liralık hareket tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, şüphelilerin resmi görevleri ile banka hesapları arasındaki büyük farkı ortaya koydu. İşletme ortaklarından D.Y.'nin farklı bankalarda bulunan toplam 52 hesabı üzerinden sadece beş ayda 179 milyon 90 bin liralık bir para trafiği yönettiği tespit edildi. Mekanda şef garson olarak görev yapan Y.A.'nın bin 29 farklı hesabı üzerinden aynı sürede 15,6 milyon liralık işlem gerçekleştirdiği belirlenirken, yevmiye usulü çalıştığını beyan eden çiçekçi F.Y.'nin hesaplarındaki yüksek tutarlı hareketliliğin de mevcut pozisyonuyla uyumsuz olduğu kaydedildi.

"GARSON" KADINLARA FUHUŞ PAZARLIĞI

İhbarcı ve bilgi sahibi ifadelerine göre, mekanlarda kadınlar resmi kayıtlarda "garson" olarak gösterilse de aslında konsomatris olarak çalıştırılıyor. Mağdur kadınlardan E.S.A., şef garsonların kendilerini müşterilere yönlendirdiğini, masada alkol alındıktan sonra fuhuş pazarlığı yapıldığını ve mekandan dışarı çıkıldığında işletmenin "komisyon" adı altında pay aldığını anlattı. E.S.A., "Telebarlarda çalışan şef garsonların ve mekan sahiplerinin benim bedenim üzerinden haksız kazanç elde etmelerinden bıktım. Bu yüzden ifade vermek istedim" dedi.

Son Dakika | Fenomen Mika Raun Can tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktıSon Dakika | Fenomen Mika Raun Can tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı

78 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, 15 mağdur kadına yönelik "fuhşa teşvik" suçunu işledikleri öne sürülen 17 şüpheli hakkında ağır cezalar talep edildi. İşletme ortaklarından müdürlere kadar uzanan şüpheliler için 33'er yıldan 78'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
ABD’de Türk iş insanına 7 milyon dolarlık vurgun suçlaması!
ABD’de Türk iş insanına 7 milyon dolarlık vurgun suçlaması!
Son anda kurtuldu! Duvar otomobilin üzerine yıkıldı
Son anda kurtuldu! Duvar otomobilin üzerine yıkıldı
Edirne'yi sağanak vurdu! Kentte yaşam bir anda durdu
Edirne'yi sağanak vurdu! Kentte yaşam bir anda durdu