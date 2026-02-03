Ankara'da binlerce kişi ücretsiz ulaşım kullanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından sosyal yardım alan vatandaşlar için hayata geçirilen "Sosyal Abonman" uygulaması, 1 Şubat 2026 itibarıyla resmen başladı. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan proje, yayına girdiği ilk 48 saat içinde büyük ilgi görerek on binlerce vatandaşa ücretsiz ulaşım imkanı sağladı.

İLK İKİ GÜNÜN KARNESİ: EN ÇOK TERCİH OTOBÜS OLDU

EGO Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 1–2 Şubat 2026 tarihlerine ait verilere göre, Sosyal Abonman uygulamasından toplam 28 bin 538 kişi faydalandı. Bu süreçte gerçekleşen binişlerin ulaşım araçlarına göre dağılımına bakıldığında; 21 bin 152 binişle en çok EGO otobüslerinin tercih edildiği görüldü. Otobüsleri sırasıyla 4 bin 964 binişle metro hatları, 1279 binişle Başkentray ve 1143 binişle ANKARAY takip etti.

UYGULAMANIN KAPSAMI VE ŞARTLARI

Sosyal Abonman uygulaması, dar gelirli vatandaşların bütçesine doğrudan katkı sağlamayı hedefleyerek belirli kurallar çerçevesinde hizmet veriyor. Bu destekten yalnızca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alan, 18-65 yaş aralığındaki ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip vatandaşlar yararlanabiliyor. Hak sahiplerine her ay için toplam 60 adet ücretsiz biniş hakkı tanımlanırken, ilk binişin ardından 75 dakika içinde yapılacak ikinci binişler de ücretsiz aktarma kapsamında sayılıyor. Ancak bu ücretsiz ulaşım desteği sadece belediye araçlarında geçerli olup; Özel Halk Otobüsleri (ÖHO), Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve AHOK araçlarında kullanılamıyor.

GELECEK PLANI: KAPSAM DAHA DA GENİŞLEYECEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk etapta kartını kişiselleştiren yaklaşık 140 bin vatandaşın sisteme dahil olduğunu, toplamda ise 375 bin kişiye ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti. Uygulamanın, belediye filosuna eklenecek yeni otobüslerle birlikte kademeli olarak tüm şehri kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.