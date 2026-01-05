Ankara'da barajların aktif doluluk oranı yüzde 1'e indi

Ankara'da barajların aktif doluluk oranı yüzde 1'e indi

Ankara’da artan kuraklık ve yağışların azalması nedeniyle barajlar alarm veriyor. ASKİ’nin verilerine göre, Ankara barajlarındaki kullanılabilir aktif su miktarı yüzde 1,05’e indi. Barajların toplam doluluk oranının ise yüzde 12, 26 seviyesinde olduğu açıklandı.

Ankara’da yaşanan su sıkıntısı giderek artarken Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklanan son verilere göre, başkenti besleyen barajların toplam doluluk oranı endişe verici boyutlara geriledi.

Ankara barajlarındaki toplam doluluk oranı yüzde 12,26 seviyesinde ölçülürken barajlardaki kullanılabilir aktif su oranı ise yüzde 1,05 olarak hesaplandı. Barajlardaki kullanılabilir su oranının kritik seviyede düşmesi, bütün vatandaşlar için tasarruf çağrılarını gündeme getiriyor.

baraj2.jpg

BARAJLAR ALARM VERİYOR!

ASKİ verilerine göre 2025 yılının başında barajlara giren su miktarı 23 milyon 485 bin metreküp seviyesinde seyrederken aynı yılın nisan ayında 38 milyon 344 bin metreküple yılın en yüksek su girişi kaydedildi. Ancak yaz aylarını gelişiyle barajlara su girişi önemli düzeyde azaldı.

Bir şehir susuzlukla karşı karşıya: Barajdaki su seviyesi yüzde 1’in altına geriledi!Bir şehir susuzlukla karşı karşıya: Barajdaki su seviyesi yüzde 1’in altına geriledi!

ASKİ’nin açıkladığına göre, 4 Ocak 2026 tarihinde Çamlıdere Barajı’ndan çekilen su miktarı 427.824 metreküp olurken Kurtboğazı Barajı’ndan çekilen su miktarı ise 118.363 metreküp olarak gerçekleşti. Kesikköprü Barajı’ndan çekilen su miktarı ise 616.520 metreküp oldu.

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNDE DOLULUK ORANI YÜZDE 29,38!

4 Ocak 2025'de barajlara gelen toplam su miktarı 1.023.319 metreküp olurken 4 Ocak 2026 'da barajlara gelen toplam su miktarı ise 225.329 metreküp olarak gerçekleşti. Aynı zamanda, 4 Ocak 2025 tarihinde barajların toplam doluluk oranları yüzde 29,38 iken 4 Ocak 2026'da ise bu oran yüzde 12,26'ya geriledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

