Ankara Üniversitesi'nde sokak hayvanları toplatıldı iddiası: Öğrencilerden tepki

Ankara Üniversitesi'nde sokak hayvanları toplatıldı iddiası: Öğrencilerden tepki
Yayınlanma:
Güncelleme:
Ankara Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, Veteriner Fakültesi'nin kampüs köpeklerinin toplatıldığını iddia ederek yönetime tepki gösterdi.

Ankara Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, Veteriner Fakültesi kampüsünde yıllardır yaşayan köpeklerin öğrenciler yokken anestezik madde kullanılarak toplatıldığını iddia ederek üniversite yönetimine tepki gösterdi.

Valilik sokak hayvanlarının beslenmesini yasaklamıştı: İstanbul Barosu harekete geçtiValilik sokak hayvanlarının beslenmesini yasaklamıştı: İstanbul Barosu harekete geçti

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi kampüsünde uzun süredir yaşayan, yaşlı ve sağlık kontrolleri yapılan köpeklerin, fakülte dekanlığının talebiyle sabah saatlerinde toplatıldığı iddia edildi. Ankara Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, kampüs içinde toplanarak konuyla ilgili açıklama yaptı.

"BİZİ OYALIYORLAR"

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi kampüsünde uzun yıllardır yaşayan, yaşları ortalama 10 ve üzeri olan, sakin, sağlık takipleri yapılan ve uyumlu köpeklerimiz Dekanlık tarafından yapılan acil toplama isteğiyle bugün sabah 09.00’da öğrencilerin hiçbiri okulda değilken anestezik madde atılması ile toplatıldı. Daha önce yapılan toplama sonrası çözüm için gittiğimiz Veteriner Fakültesi Dekanlığı bizimle görüşmeyi kabul etmeyerek, yetkimiz değil demiştir. Bunun üzerine Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile yaptığımız görüşmede 15 Şubat'a kadar toplama yapılmayacağının sözünü almışken, Fakülte ve Üniversite yönetimi ile görüşmelerimiz devam ederken ve çözüm önerilerinizi sunmak için rektörlükten randevumuz varken bugün bizleri oyaladıkları kesin kanıtlanmış oldu."

"YALAN SÖYLENMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: "Bizler kampüs hayvanlarının yaşam hakkı için iş birliği ve sulh içinde durumu çözmeye yanaşırken, yönetimin bu acil toplama ile bizlere yalan söylemesini kabul etmiyoruz. Ayrıca bizler köpekleri kampüs içerisinde ararken anatomi ve patoloji dersliğinde bulunan inşaat alanına girdiğimizde şok olduğumuz bir olayla karşılaştık. İnşaat çalışanlarının bir kamyon dolusu koyun getirdiği ve kamyon arkasına bağladığı bir iple koyunları kestiğini ve inşaat için "kan akıttığını" beyan etti.

Engellemelerimize karşı nekropsi (otopsi) salonundan bahsederek "siz de hayvan kesiyorsunuz biz de keseriz" diyerek hayvanları öldürmeye devam ettiler. Olaya ilişkin gerekli şikayetler tarafımızdan polislere yapıldı. Kampüs içerisinde yaşayan sakin köpeklerin yaşamasına kastedilirken kampüs içerisinde hayvan öldürülmesine müsaade eden yönetimi açıklama yapmaya davet ediyoruz ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Milli takımda bahis depremi: TFF 4 ismin kalemini kırdı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
Türkiye
Bursa'da firari şüpheliye operasyon
Bursa'da firari şüpheliye operasyon
Son Dakika | Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu Serdar Sertçelik tutuklandı
Son Dakika | Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu Serdar Sertçelik tutuklandı