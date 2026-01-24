"Anıtkabir yakınına cami" projesinde bilirkişi kararı açıklandı: Süreci Gökçek başlatmıştı

Anıtkabir yerleşkesine 300 metre mesafede cami inşaatına izin veren imar planı değişikliğine ilişkin Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin görevlendirdiği bilirkişi heyeti raporunu tamamladı.

Bilirkişi heyeti dördüncü kez girişimde bulunulan proje için bir kez daha "uygun değil" dedi.

"ANITKABİR YAKININA CAMİ" PROJESİNDE BİLİRKİŞİ KARARI AÇIKLANDI

Cumhuriyet’ten Batu Bozkürk’ün haberine göre, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin görevlendirdiği bilirkişi heyeti, Anıtkabir’e 300 metre mesafedeki alana ilişkin imar planı değişikliği hakkında hazırladığı uzman raporunu mahkemeye sundu.

Raporda, plan değişikliğinin gerekli analiz ve araştırmalar yapılmadan, ilgili kurumlardan görüş alınmadan ve değişiklik gerekçesini ortaya koyan nesnel, teknik ve bilimsel veriler sunulmadan hazırlandığı belirtildi.

Ayrıca bölgede mevcut ibadet alanlarının yeterli olduğuna dikkat çekilerek, ihtiyaçlar gözetilmeksizin yapılan düzenlemenin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı vurgulandı.

Sürece karşı Anıtkabir'e yürüdüler

SÜRECİ GÖKÇEK BAŞLATMIŞTI

Anıtkabir yerleşkesinin yakınına cami yapmak için 4 kere girişimde bulunulan süreç, 2016 yılında Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, daha önce eğitim alanı olan bölgeyi ibadet alanına çevirmesiyle başladı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davalar sonucunda bu karar ile 2019 ve 2023’te Mustafa Tuna ve Mansur Yavaş dönemlerinde yapılan benzer düzenlemeler yargıdan döndü.

Buna rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 başında alanı dördüncü kez ibadet alanına çevirdi; geçtiğimiz temmuzda yürütmesi durdurulan bu düzenleme için hazırlanan bilirkişi raporunda, çevrede yeterli ibadet alanı bulunduğu, gerekli analiz ve kurum görüşleri alınmadan yapılan değişikliğin kamu yararına uygun olmadığı vurgulandı.