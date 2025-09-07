Ambulansı takip edip sağlıkçılara saldırdılar: Baba ve oğlu tutuklandı

Ambulansı takip edip sağlıkçılara saldırdılar: Baba ve oğlu tutuklandı
Yayınlanma:
Eskişehir’de yol verdikleri ambulansı takip edip, araç içindeki 3 sağlık görevlisini tehdit eden baba ve oğlu tutuklandı.

Eskişehir’de bir baba ve oğul yol verdikleri ambulansı takip edip içndeki sağlık görevlilerini tehdit etti.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde, gece yarısı Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'ne ait bir ambulansın şoförü, önde seyir halinde olan araçtan yol vermesini istedi.

ambulansi-takip-edip-saglik-calisanlari-902350-268105.jpg

AMBULANSI TAKİP ETTİLER

Otomobilde bulunan Yusuf Furkan K. ile babası Tarık K., ambulansın geçişinin ardından peşine takılarak Yenikent Mahallesi'ndeki başhekimliğe kadar takip etti.

İki şüpheli daha sonra ambulansta bulunan biri erkek 3 sağlık çalışanına saldırdı.

ambulansi-takip-edip-saglik-calisanlari-902349-268105.jpg

SAĞLIK EKİBİ KAPIYI KİLİTLEYİP YARDIM İSTEDİ

Ambulans personeli, kendisini araca kilitleyip durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri baba ve oğlunu yakalayıp gözaltına aldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BABA VE OĞUL TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Yusuf Furkan K. ile babası Tarık K., ‘sağlık çalışanlarını tehdit ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

