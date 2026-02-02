Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Sertaç toprağa verildi

Geçtiğimiz günlerde alkollü sürücü Yasin Yayla'nın yol açtığı trafik kazasında hayatını kaybeden Sertaç Yılmaz, memleketi Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede Yılmaz'ın ağabeyi, Yayla'nın en ağır cezayı alması gerektiğini vurguladı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ HAYATTAN KOPARDI

30 Ocak gecesi Muğla'da Yasin Yayla'nın kullandığı otomobil, Uğur Mumcu Bulvarı'nda Sertaç Yılmaz idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada motosikletin sürücüsü Yılmaz ile arkasındaki Feriha Katan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sertaç Yılmaz, hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobilin sürücüsü Yasin Yayla’nın 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yayla, tutuklandı.

BOLU'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Sertaç Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Bolu'ya getirildi. Aktaş Mahallesi’ndeki Aktaş Camisi’ndeki cenazeye Bolu Milletvekili İsmail Akgül ile Yılmaz ailesinin yakınları katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Yılmaz, Çığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sertaç Yılmaz

"KURALSIZ BİR İNSAN, KARDEŞİMİZİN CANINI ALDI"

Yılmaz’ın ağabeyi Aytaç Yılmaz, sorumlunun en ağır cezayı almasını istediğini belirterek şu sözleri sarf etti: