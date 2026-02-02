Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Sertaç toprağa verildi

Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Sertaç toprağa verildi
Muğla'da alkollü sürücü Yasin Yayla'nın otomobille çarptığı motosiklette hayatını kaybeden Sertaç Yılmaz, toprağa verildi.

Geçtiğimiz günlerde alkollü sürücü Yasin Yayla'nın yol açtığı trafik kazasında hayatını kaybeden Sertaç Yılmaz, memleketi Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede Yılmaz'ın ağabeyi, Yayla'nın en ağır cezayı alması gerektiğini vurguladı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ HAYATTAN KOPARDI

30 Ocak gecesi Muğla'da Yasin Yayla'nın kullandığı otomobil, Uğur Mumcu Bulvarı'nda Sertaç Yılmaz idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada motosikletin sürücüsü Yılmaz ile arkasındaki Feriha Katan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sertaç Yılmaz, hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobilin sürücüsü Yasin Yayla’nın 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yayla, tutuklandı.

alkollu-surucunun-carpip-olumune-neden-o-1146582-340449.jpg

BOLU'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Sertaç Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Bolu'ya getirildi. Aktaş Mahallesi’ndeki Aktaş Camisi’ndeki cenazeye Bolu Milletvekili İsmail Akgül ile Yılmaz ailesinin yakınları katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Yılmaz, Çığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

yeni-proje.jpg
Sertaç Yılmaz

2 genci hayattan koparan kazada alkollü sürücü tutuklandı!2 genci hayattan koparan kazada alkollü sürücü tutuklandı!

"KURALSIZ BİR İNSAN, KARDEŞİMİZİN CANINI ALDI"

Yılmaz’ın ağabeyi Aytaç Yılmaz, sorumlunun en ağır cezayı almasını istediğini belirterek şu sözleri sarf etti:

  • "2 gün önce Muğla’da trafik kazası geçiren kardeşimin cenaze törenindeyiz. Bizi bu duruma sokan insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Benim kardeşimin hiçbir günahı yoktu. Tüm ekipmanları vardı. Gayet yolunda ilerlerken kuralsız bir insan, bizim kardeşimizin canını aldı."

Kaynak:DHA

