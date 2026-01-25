Alkollü sürücü kontrolü kaybetti: Otomobil kafenin bahçesine uçtu!

Yayınlanma:
Karaman'da gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden alkollü sürücünün kullandığı otomobil; aydınlatma direği, bahçe korkuluğu ve ağacı devirdikten sonra bir kafenin bahçesine uçtu.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi'nde bulunan Piri Reis Köprülü Kavşağı altında yaşandı. Ekrem A. idaresindeki 34 KYE 736 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak önüne ne çıktıysa devirdi. Aydınlatma direğini ve demir korkulukları yıkan araç, bir kafenin bahçesine düşerek durabildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, araçtakilerin durumunun iyi olduğunu belirledi.

karaman-2.jpg

EHLİYETİNE EL KONULDU, AĞIR PARA CEZASI UYGULANDI

Karaman'da polisin yaptığı alkol testinde 2.21 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ekrem A.'ya, "alkollü araç kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından toplam 16 bin 300 TL idari para cezası kesilirken sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu.

karaman-1.jpg

Kaza anında kafenin boş olması olası bir facianın önüne geçerken, devrilen araç çekici yardımıyla bahçeden çıkarıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

