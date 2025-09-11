Alkol alırken Porsuk Çayı'na düştü! 23 yaşındaki genç kurtarılamadı

Alkol alırken Porsuk Çayı'na düştü! 23 yaşındaki genç kurtarılamadı
Yayınlanma:
Eskişehir'de arkadaşlarıyla birlikte alkol alırken Porsuk Çayı'na düşen Ramesh Naderi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda yaşanan olayda arkadaşıyla birlikte alkol alan 23 yaşındaki Ramesh Naderi'nin dengesini kaybederek Porsuk Çayı'na düştüğü iddia edildi.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

eskisehirde-porsuk-cayina-dusen-afganl-907460-269617.jpg

KALBİ DURDU

AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı Naderi’nin kalbinin durduğu belirtildi.

Sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı Naderi’ye, uzun süre kalp masajı yapıldı.

Naderi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

eskisehirde-porsuk-cayina-dusen-afganl-907458-269617.jpg

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Naderi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Suhrab N. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

