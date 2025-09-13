Ali Yerlikaya belediye başkanı AKP’li olunca dokundurmadı!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Akar Apartmanı’nda 19 kişi hayatını kaybetti. Islahiye Cumhuriyet Başsavcılığı; müteahhit Mesut Akar, şantiye şefi Serdar Çelebi Köse, yapı denetim firması yetkilileri Yahya Gökçil, Celalettin Kurt ve Mehmet Ali Unkun ile denetçi Adnan Yıldız, Ömer Kirik ve kontrol elemanı Serkan Dökülmez hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

Başsavcılık, Akar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin sorumluluğu bulunduğu ileri sürülen kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni istedi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Akar Apartmanı ile ilgili 4 kamu görevlisine yönelik iddiaları inceleyerek rapor hazırlarken değerlendirme sonucunda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart 2025 tarihinde 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermedi. Söz konusu karara ilişkin belgeler ise soruşturma dosyasına yeni eklendi.

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYMAMIŞLAR!

Hazırlanan raporda, binaya ait yeni yapı ruhsatının 14 Nisan 2014 tarihinde eski Fen İşleri Müdürü Vekili Arif Taşdoğan tarafından düzenlenerek onaylandığı bildirilirken ruhsatta Taşdoğan'ın imzasının bulunmadığı ifade edildi.

Binanın ruhsatta ifade edilen 5 kat yerine 6 kat olarak inşa edildiği, mimari proje ile ruhsat arasındaki uyumsuzluklar ve uygulama aşamasında farklılar olduğu belirtilen raporda, yapıya sonradan kaçak kat eklendiği, taşıyıcı sistem elemanlarında donatı yetersizliklerinin binanın yıkılmasında etkili olduğu bildirildi. Binanın yapım sürecinde 2007 Deprem Yönetmeliği hükümlerine uyulmadığı ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na aykırı inşaat gerçekleştirildiğine de dikkat çekildi.

BELEDİYE BİNASI YIKILDIĞI İÇİN BELGELERE ULAŞILAMADI!

Söz konusu raporda, depremde Nurdağı Belediye binasının yıkılması sebebiyle bazı belgelerin ibraz edilemediği ifade edildi. Eski Belediye Başkanı Orhan Yılmaz’ın binaya kaçak kat yapılmasıyla ilgili sorumluluğu olmadığı; mevcut Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ın ise yapı ruhsatlarında imzasının bulunmadığı ve kendilerine kaçak katla ilgili bildirim yapılmadığı için sorumluluk taşımadığı bildirildi.

ALİ YERLİKAYA SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ!

Aynı zamanda binaya 22 Aralık 2018 tarihinde yapı kayıt belgesi verildiği, bu belgeler kapsamında yıkım kararları ve idari cezaların iptal edildiği; yapının depreme dayanıklılığından maliklerin sorumlu olduğu ifade edilirken bu sebeple görevli personel ve amirlerinin sorumluluğu bulunmadığı raporda yer aldı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, eski Belediye Başkanı Orhan Yılmaz ve eski Fen İşleri Müdür Vekili Arif Taşdoğan hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un 6. maddesi gereğince soruşturma izni vermedi. Vefat eden eski fen memuru Hasan Çetin için de soruşturma izni verilmedi.

Müşteki avukatları, söz konusu karara itiraz edeceklerini ve bütün kamu görevlilerinin yargılanmasını istediklerini belirtti.

Mahkeme tahliye etti: Deprem sanığı kayıplara karıştı! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Depremzede Hatay halkı 3 gündür elektriksiz: Yurttaşlar böyle isyan etti



