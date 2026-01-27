Ali Tutal kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?

Usta oyuncu Ali Tutal, sağlık durumuna ilişkin gelen üzen haberin ardından hayatı ve kariyeriyle günün en çok aranan isimleri arasında yer aldı. Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tutal’ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Peki Ali Tutal kimdir? Ali Tutal nerelidir?

Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakıma kaldırılırken entübe edilen, geçtiğimiz yıl da kalp krizi yaşayan sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ALİ TUTAL KİMDİR?

Ali Tutal, oyunculuk serüvenine 1976 yılında çekilen “İzin” adlı sinema filmiyle adım attı. Tutal, yalnızca oyunculukla sınırlı kalmayarak reklamcılık alanında da çalışmalar yürüttü.

Uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca sinema ve televizyon dünyasının emektar isimlerinden biri haline gelen Ali Tutal, 50’nin üzerinde sinema filminde ve 20’den fazla televizyon dizisinde rol aldı. Aynı zamanda Doğu aksanının yoğun olarak kullanıldığı yapımlarda dublaj süpervizörlüğü yaparak kamera arkasında da önemli katkılar sundu. Yer aldığı yapımlar arasında Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden “Yol” da bulunuyor.

ali-tutal.jpg

Geniş kitleler tarafından özellikle 2009–2011 yılları arasında yayımlanan “Geniş Aile” dizisinde, Koyu Bilal’in babası Ali Ekber Elagöz karakteriyle tanınan Tutal, televizyon izleyicisinin hafızasında yer edindi.

Diyarbakırlı sanatçı, son yıllarda da üretkenliğini sürdürerek 2022 yapımı “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminde rol aldı. Ayrıca “Yasak Elma” ve “Kördüğüm” gibi popüler dizilerdeki performanslarıyla kariyerine güçlü projeler eklemeye devam etti.

ALİ TUTAL NERELİDİR?

Ali Tutal, Türkiye'nin güneydoğusundaki tarihi şehir Diyarbakır'da doğmuştur. Doğduğu şehir, kültürel mirası ve tarihi dokusuyla tanınsa da, Ali Tutal'ın kariyerine etkisi büyük olmuş ve kendisi Türkiye'nin dört bir yanındaki projelerde yer almıştır.

ALİ TUTAL KAÇ YAŞINDA?

1950 doğumlu olan Ali Tutal, 2026 yılı itibarıyla 76 yaşındadır. Yıllara yayılan oyunculuk deneyimi ve sektörel katkılarıyla hem genç kuşak oyunculara örnek olmuş hem de sinema ve televizyon alanında unutulmaz eserler bırakmıştır.

ALİ TUTAL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Uzun kariyeri boyunca hem sinema hem de televizyon projelerinde yer alan Ali Tutal, izleyicinin hafızasında unutulmaz karakterlerle yer etmiştir.

Yer aldığı bazı önemli projeler şunlar:

Garip Bülbül Neşet Ertaş (2022)

Yasak Elma (2021)

Kördüğüm (2016)

Guruldayan Kalpler (2015)

Boynu Bükükler (2014) - Din Öğretmeni

Geniş Aile (2009-2011) (Ali Ekber Elagöz)

Memlekette Demokrasi Var (2010)

Vay Arkadaş (2010)

Saddamin Askerleri: Kara Günes (2010) (Puşto)

Güneşi Gördüm (2009) (Amca)

Mıhlıçay Aşıkları (2009)

Saddamın Askerleri (2008)

Mülteci (2007)

Arka Sokaklar (2006-2007) (Kıraathaneci Ramiz)

Hasret (2006)

Maskeli Beşler: Irak (2006)

Eve Dönüş (2006) (Muhlis)

Bir Kurşun İkimize Yeter (2005)

Cennet Mahallesi (2004) (Hamit)

Hemşo (2001)

Şara (1999)

Tatlı Kaçıklar (1998) (Ferigöz Mahmut)

Hoşçakal Yarın (1998)

Kadın Dul Kalınca (1988)

Sana Can Dayanmaz (1988)

Günah Gecesi (1987)

Katırcılar (1987)

Koğuş (1987) (Mahkum Nusret)

Muhteşem Urfalı (1987)

Sultanoğlu (1986)

Umut Sokağı (1986)

Güneşe Köprü (1986)

Seviyorum (1986)

Sarı Bela (1985)

Seyyid (1985)

Son Darbe (1985)

Sevdalandım (1984)

Gizli Duygular (1984) (Bakkal)

Arkadaşım (1983)

Alişan (1982)

Bereketli Topraklar Üzerinde (1980)

İzin (1975)

ALİ TUTAL HANGİ BÖLÜMDEN MEZUN?

Ali Tutal, Türk sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden birisi olarak biliniyor. Siyasal İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına adım atan Tutal, 1975-1976 yıllarında sinema sektöründe kariyerine başladı.

ALİ TUTAL EVLİ Mİ?

Ali Tutal’ın kiminle evli olduğu konusunda kamuya açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Biyografi kaynaklarının çoğunda özel hayatına dair ayrıntılara yer verilmemiştir.

ALİ TUTAL'A NE OLDU?

Tecrübeli oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alınarak entübe edilirken, sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

