Ali Mahir Başarır'dan "Muhittin Böcek'ten daire aldı" iddiasına "Hodri meydan!"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik hazırlanan iddianamede savcılık tarafından yalanlanan tanık ifadesindeki "Muhittin Böcek'ten daire aldı" iddiasına ilişkin haberlere tepki gösterdi.

Tanığın iftira attığını söyleyen Başarır, Türkiye genelindeki tüm banka hesaplarının ve tapu kayıtlarının incelenmesini istedi.

ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN HODRİ MEYDAN

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir kişi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in adaylığına destek karşılığında Ali Mahir Başarır’a daire verildiğini iddia etti. Savcılık tarafından yapılan araştırmada bu iddianın doğru olmadığı tespit edildi.

Söz konusu durum iddianameye de girdi. Savcılık araştırmasının sonucu "Şüphelinin alınan ek kolluk ifadesinde bahsetmiş olduğu Ali Mahir BAŞARIR'a yönelik daire geçişi ile ilgili olarak kollukça yapılan kapalı kaynak sorgusunda şahsın Antalya ilinde adına kayıtlı herhangi bir aktif/pasif tapu kaydının bulunmadığının anlaşıldığı,.." ifadeleriyle iddianamede yer aldı.

Başarır, Savcılığın, “Muhittin Böcek’ten daire alındığı” yönündeki suçlamanın gerçeğe dayanmadığının iddianamede yazmasına rağmen, adının dosyada geçirilmesine tepki gösterdi.

"HODRİ MEYDAN!"

CHP’li Başarır, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu vurgularken "Hodri meydan!" diyerek tüm mal varlığının ve finansal hareketlerinin incelenmesini istedi.

Tanık ifadesinin iftira olduğunu ifade eden Başarır, kendisine yönelik bu iddiayı yargıya taşıyacağını açıkladı.

Başarır şunları söyledi: