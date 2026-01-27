Ali Mahir Başarır'dan "Muhittin Böcek'ten daire aldı" iddiasına "Hodri meydan!"

Yayınlanma:
Antalya Büyükşehir Belediyesi iddianamesine dahil edilen ve "Muhittin Böcek'ten daire aldı" denilen Ali Mahir Başarır 'hodri meydan' dedi. Savcılığın o iddianın asılsız olduğunu belirttiğini söyleyen Başarır, tüm mal varlığının ve finansal hareketlerinin incelenmesini istedi. Başarır konuyu yargıya da taşıyacağını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik hazırlanan iddianamede savcılık tarafından yalanlanan tanık ifadesindeki "Muhittin Böcek'ten daire aldı" iddiasına ilişkin haberlere tepki gösterdi.

Tanığın iftira attığını söyleyen Başarır, Türkiye genelindeki tüm banka hesaplarının ve tapu kayıtlarının incelenmesini istedi.

ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN HODRİ MEYDAN

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir kişi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in adaylığına destek karşılığında Ali Mahir Başarır’a daire verildiğini iddia etti. Savcılık tarafından yapılan araştırmada bu iddianın doğru olmadığı tespit edildi.

Söz konusu durum iddianameye de girdi. Savcılık araştırmasının sonucu "Şüphelinin alınan ek kolluk ifadesinde bahsetmiş olduğu Ali Mahir BAŞARIR'a yönelik daire geçişi ile ilgili olarak kollukça yapılan kapalı kaynak sorgusunda şahsın Antalya ilinde adına kayıtlı herhangi bir aktif/pasif tapu kaydının bulunmadığının anlaşıldığı,.." ifadeleriyle iddianamede yer aldı.

ali-mahir-basarirdan-muhittin-bocekten-daire-aldi-iddiasina-yanit-hodri-meydan.jpg

Başarır, Savcılığın, “Muhittin Böcek’ten daire alındığı” yönündeki suçlamanın gerçeğe dayanmadığının iddianamede yazmasına rağmen, adının dosyada geçirilmesine tepki gösterdi.

"HODRİ MEYDAN!"

CHP’li Başarır, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu vurgularken "Hodri meydan!" diyerek tüm mal varlığının ve finansal hareketlerinin incelenmesini istedi.

ali-mahir-basarirdan-muhittin-bocekten-daire-aldi-iddiasina-yanit-hodri-meydan-2.jpg

Tanık ifadesinin iftira olduğunu ifade eden Başarır, kendisine yönelik bu iddiayı yargıya taşıyacağını açıkladı.

Son Dakika | Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı! Nedeni ortaya çıktıSon Dakika | Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı! Nedeni ortaya çıktı

Başarır şunları söyledi:

"Dün uzun süreden beri devam eden soruşturmanın sonucunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Belediyemizin iddianamesi tamamlandı ve açıklandı. Orada bir itirafçı, bir iftiracı hakkımda Antalya'da daire aldı, Muhittin Böcek para verdi gibi iddialarda bulundu.

Savcılık bunu araştırmış ve savcılık iddianamede Ali Mahir Başarır adına kolluk kuvvetlerince yapılan araştırma sonucunda Antalya ilinde aktif ya da pasif hiçbir taşınmazın olmadığını tespit etmiş ve yazmış. Hakkımda da iddianamede bir soruşturma yok. Ama bunu alçakça sanki yargılanıyormuşum gibi bir algı yaratmak istiyor, özellikle havuz medyası.

Ben bir adım daha ileri gidiyorum. Beni, banka hesaplarımı, tapu kayıtlarımı inceleyin. Türkiye'nin her yerinde inceleyin. Telefon kayıtlarıma da bakabilirsiniz. Gerçekler ortaya çıkacaktır. Bugün itibarıyla bu iftiracı, itirafçı, utanmaz adam hakkında suç duyurusunda bulunuyorum.

Her şey araştırılsın. Sayın Böcek de ifade verecektir. Tüm Antalya da ifade verecektir. Biz orada siyasi çalışmalar dışında hiçbir faaliyette bulunmadık. Kamuoyunun takdirine sunuyorum bu utanmazlığı, bu iftiraları, bu alçaklığı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

