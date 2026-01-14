Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde 16.30 civarında Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi.

SÖZLÜ BAŞLAYAN TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunan Fatih Hanbay ile Abbas, Ahmet ve Mehmet Emin Arslan arasında tartışma çıktı.

Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine ateş açması sonucu Fatih Hanbay ile Ahmet ve Mehmet Emin Arslan yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Fatih Hanbay, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, Ahmet ve Mehmet Emin Arslan ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.