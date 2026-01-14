Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 3 kişi yaralandı

Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 3 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Malatya'da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde 16.30 civarında Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi.

malatyada-silahli-kavga-3-yarali-1115511-331153-1.jpg

SÖZLÜ BAŞLAYAN TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunan Fatih Hanbay ile Abbas, Ahmet ve Mehmet Emin Arslan arasında tartışma çıktı.

Alacak verecek kavgasında iki kişiyi bıçakladı! 'Hak ettiler' dediAlacak verecek kavgasında iki kişiyi bıçakladı! 'Hak ettiler' dedi

Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine ateş açması sonucu Fatih Hanbay ile Ahmet ve Mehmet Emin Arslan yaralandı.

malatyada-silahli-kavga-3-yarali-1115513-331153-1.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Fatih Hanbay, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, Ahmet ve Mehmet Emin Arslan ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Türkiye
Palet fabrikasında yangın!
Palet fabrikasında yangın!
Son Dakika | Ümit Karan uyuşturucudan gözaltına alındı
Son Dakika | Ümit Karan uyuşturucudan gözaltına alındı
Zeytinburnu'ndaki kargolu saldırıda 6 gözaltı: Patlamanın nedeni belli oldu!
Zeytinburnu'ndaki kargolu saldırıda 6 gözaltı: Patlamanın nedeni belli oldu!