Alacağı olduğunu söyleyerek firmanın araçlarını ateşe verdi: 1,5 milyon lira hasara yol açtı

Güngören’de, Merter, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 hafta önce işten ayrılan Umut O., firma sahipleri Hüseyin Yılmaz D. ve Mustafa D.'yi aradı ve alacağı olduğunu söyleyerek 120 bin TL istedi. Firma sahiplerinin kendisine alacağının olmadığını söylemesi üzerine Umut O. firmaya ait araçlarını ateşe vereceğini söyleyerek firma sahiplerini tehdit etti. Gece saatlerinde firmanın otoparkına gelen Umut O., burada park halinde olan araçları ateşe verdi ve o anlar cep telefonuyla kaydetti. Firma sahiplerine kaydı gönderen Umut O., polis ekiplerine ihbar edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kısa sürede olay yerine intikal eden Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Umut O. burada verdiği ifadesinde suçunu itiraf ederek araçları kendisinin ateşe verdiğini ifade etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut O., 'yağma-gasp' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKLAŞIK 1 BUÇUK MİLYON LİRA HASAR OLUŞTU!

Diğer yandan araçların ateşe verildiği ve polisin şüpheliye müdahale ettiği anlar da kayıt altına alınırken firmaya ait olan iki araçta yaklaşık 1.5 milyon lira hasar oluştuğu bildirildi.

