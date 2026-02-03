Aksaray’da alkollü sürücü kazası: 6 yaralı

Yayınlanma:
Aksaray’da alkollü sürücünün arkadan çarptığı otomobil refüjü aşarak karşı şeride savruldu. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralanırken, sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Aksaray’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan sürücülerden Ziya Keser’in (36), 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza saat 19.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya Keser yönetimindeki 26 TP 216 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan Recep Tetik (37) idaresindeki 68 AFN 732 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan araç, refüjü aşıp karşı şeride geçerek durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücüler Ziya Keser ve Recep Tetik ile araçlarda bulunan Naz Tetik (17), Hülya Tetik (37), Poyraz Tetik (10) ve Emre Kayrak (30) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücülerden Ziya Keser'in yapılan alkol testinde 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

