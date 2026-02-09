Akran zorbalığı son bulmuyor! Biri darbederken diğeri kahkaha atarak kaydetti

Akran zorbalığı özellikle ilkokul, ortaokul ve liselerde sıkça görülüyor. Çocukların aileleri tarafından yetiştirilme biçimleri ve aile içinde kendilerine yönelik davranış ve tutumlar, çocukların okul ve sokakta akranlarına karşı davranış biçimlerini de belirliyor.

14 YAŞINDAKİ KIZ OKUL ÇIKIŞI AKRANINA SALDIRDI

Çanakkale'nin Kepez beldesinde bulunan Hafız Halil Atan Ortaokulu'nda 3 Şubat'ta yaşanan olayda iddiaya göre, ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ş.B.A. isimli bir kız öğrenci, N.B. isimli akranı olan kız öğrenciye okul çıkışında sataşarak darp etti.

ZORBALARA 'DUR' DİYECEK YOK MU? BİRİ DARBETTİ BİRİ KAYDA ALDI

B.A. isimli 14 yaşındaki saldırgan, N.B.'yi darp ettiği sırada, arkadaşı E.Ş. ise kahkaha atarak o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

AİLE SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hastaneden 9 gün darp raporu alan N.B.'nin ailesi, kızlarına saldıran iki öğrenci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Akran zorbalığının moda haline geldiğini söyleyen N.B.'nin babası Harun B., "Kızım 8'inci sınıf öğrencisi, LGS'ye hazırlanıyor. Olay günü son 2 dersleri beden eğitimi. Dersteyken yan sınıftaki akranı olan arkadaşları, bir şekilde sataşıp, 'Çıkışta seninle kavga edeceğiz, döveceğiz' diyerek tehditte bulunmuş. Kızım öğretmenine şikayet etmiş. Öğretmen, 'Tamam halledeceğim' demiş. O ders geçiyor. Son derste, bu defa bir başka beden eğitimi öğretmenine durumu anlatıyor. O da 'Bir şey olmaz kızım. Koşa koşa hemen çıkışta evine git' diyor. Yani bizi aramıyor, sınıf öğretmenine, müdüre söylemiyorlar. Hiçbir bilgimiz yok. Çıkışta bu olayla karşılaşıyoruz. Bir de marifetmiş gibi o darbettikleri anları kameraya çekmişler. En çok zorumuza giden de o. Görüntülerde kahkahalar atıyorlar" diye konuştu.

"KIZIM OKULA GİDEMİYOR"

Zorbalığa uğrayan kızının okula gidemediğini söyleyen baba Harun B., "Kızım, normal olarak yolda yürürken arkasından 'Gel, seninle konuşacağız' diyerek çağırıyor. Videoda da var. Çekiyor, çekiştiriyor. Birden saldırıyorlar. Yani sebep bile yok ortada. Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmenleriyle ilgili de şikayette bulunduk. Adli makamlara da gerekli şikayetlerimizi yaptık. 9 gün darp raporu alındı. Kızım şu an okula gidemiyor. Gece uyurken, yerinden sıçrıyor. Yolda yürürken arkasına bakar oldu. Şu an yemek de yemiyor. Bu tür psikolojik sorunları ortaya çıkmaya başladı. Hastaneye gittik, psikolojik tedavisi görmesi gerektiğini söylediler. O nedenle halen hastanelere gidip, geliyoruz. Adli mercilere de gerekli şikayetimizi yaptık. Şu an savcılık aşamasında gelecek olan sonucu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.(DHA)