AKP'ye geçeceği iddia edildi: İzmit Belediye Başkanı'ndan iddialara net yanıt!

CHP'li yurttaşın oylarıyla milletvekili seçilerek daha sonra AKP saflarına katılan milletvekilleri gündemden

Son olarak, Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, DEVA Partisi'nden ayrılan İrfan Karatutlu ve CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır AKP'ye katıldı.

Partiler arası bu transfer hem siyasi arenada hem de toplumda büyük tepki ile karşılaşıyor.

CHP listelerinden Meclis'e giren 3 vekil AKP'ye katıldı! Veli Ağbaba'dan ilk açıklama: 'Zararı yok alanlar düşünsün'

GÖZLER İZMİT'E ÇEVRİLMİŞTİ

Son olarak bu transferler bir yenisisin daha ekleneceğine, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in'de AKP saflarına katılacağına ilişkin iddialar ortaya atıldı.

İktidara yakınlığı ile bilinen TGRT 'nin Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in, canlı yayında bazı büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla temasların devam ettiğini ve bu ilçelerden birinin İzmit olduğunu söylemesi üzerine gözler İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e çevrildi.

Atik'in bu açıklamasının ardından Hürriyet’in AKP’ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

HÜRRİYET’TEN AÇIKLAMA

İşte Kocaeli gazetesinde yer alan habere göre, Fatma Kaplan Hürriyet, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Hürriyet, kamuoyuna verdiği net yanıtla tartışmalara son verdi.

"CİDDİYE BİLE ALMIYORUM"

Hürriyet, iddiaların İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir ifade sırasında yaşanan dil sürçmesinden kaynaklandığını belirtti.

Hürriyet, “İzmir Büyükşehir yerine dil sürçmesiyle ‘İzmit Büyükşehir’ demesi üzerine ortaya atılan bir iddia. İzmit büyükşehir bile değil. Ciddiye bile almıyorum.” ifadelerini kullandı.