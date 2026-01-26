AKP'nin oyu her kesimde eriyor! Esnaf siyasi parti tercihini yaptı: İşte yeni anket sonuçları...

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, ekonomik dar boğaz, 2026 yılı asgari ücreti, en düşük emekli aylığı gibi kamuoyunu yakından ilgilendiren ve yaşamını etkileyen olaylarla birlikte AKP hızla oy kaybetmeye devam ediyor.

Gençler, işçiler ve emekliler ile yapılan anket çalışmalarında, tüm kategorilerde CHP'nin oy oranında artış gözlemlenirken, AKP'nin ise hızla oy kaybı yaşadığı görüldü.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...

ORC Araştırma Şirketi, son olarak esnaf ve ev kadınlarıyla yaptığı anket çalışmasını paylaştı.

AKP'NİN OYU HER KATEGORİDE ERİYOR

20-22 Ocak tarihleri arasında 26 ilde bin 120 küçük ve orta ölçekli esnafla yapılan ankette, esnaflara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 34.3 ile birinci parti olarak çıktı.

AKP ise bu ankette yüzde 29.4 ile ikinci sırada kaldı.

Esnaflarla yapılan ankette diğer siyasi partilerin oy oranları ise şöyle:

MHP: Yüzde 6.5

DEM Parti: Yüzde 5.5

İYİ Parti: Yüzde 4.6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.9

Zafer Partisi: Yüzde 3.7

Saadet Parti: Yüzde 1.7

ORC Araştırma'nın, 20-22 Ocak 2026'da esnaf ile yaptığı anket çalışmasının sonucu. RRC'nin X paylaşımı (26 Ocak 2026)

EV KADINLARI HANGİ SİYASİ PARTİYİ TERCİH EDİYOR?

ORC Araştırma, aynı tarihlerde ev kadınlarına da "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusunu yöneltti. 26 ilde 780 ev kadınının katıldığı anketin sonuçlarında ise CHP yüzde 34.9 oyla birinci parti oldu. AKP ise yüzde 32 oy ile ikinci sırada kaldı.

Ev kadınları ile yapılan ankette diğer siyasi partilerin oy oranları ise şöyle:

MHP: Yüzde 6.1

İYİ Parti: Yüzde 5.0

DEM Parti: Yüzde 4.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.7

Zafer Partisi: Yüzde 3.3

Saadet Parti: Yüzde 1.6