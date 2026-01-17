AKP'li vekilin kuzeni Mert Ayaydın hakkında karar verildi: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında İpekyol markasının sahibi Yalçın Ayaydın'ın oğlu, AKP MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın'ın kuzeni aynı zamanda AKP'li Aydın Ayaydın'ın da yeğeni Mert Ayaydın da gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme Mert Ayaydın hakkında kararını verdi.

AKP'Lİ VEKİLİN YEĞENİ MERT AYAYDIN HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Adliye ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye çıkarılan Mert Ayaydın hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verdi.

AKP'li Aydın Ayaydın, Mert Ayaydın'ın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınması karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Odatv'nin haberine göre, Aydın Ayaydın şunları söyledi:

"Şaşkınım ben de sizlerden öğrendim, bu çocuk yurt dışında uzun süre kalan eğitim alan, temiz kültürlü birisi. Yani sigara dahi kullanmayan biri. Yani şu an emniyet aşamasında savcılığa henüz sevk edilmedi. Bizler de süreci takip ediyoruz."

"Bizim ailede bu tür şeyler görülmüş değil. Gözaltı gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı. Şu an konuyla ilgili tam ne olduğunu anlamış değiliz, Çok şaşkınım."