AKP’li kurmaylar: Erdoğan’ın son açıklamaları bu algıyı değiştirmek için yapıldı

İmralı Süreci’ni de yakından ilgilendiren Suriye’deki gelişmeler, Ankara tarafından dikkatle takip ediliyor. Son olarak SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan mutabakatın ardından sorunun büyük ölçüde çözüldüğü yönünde değerlendirmeler yapılırken, entegrasyon sürecinin de yakından izlendiği belirtiliyor.

Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren SDG meselesi nedeniyle, süreci birlikte yürüten DEM Parti ile Cumhur İttifakı arasında zaman zaman krizler yaşandı. Bu süreçte, Türkiye’nin birçok noktasında DEM Parti’nin organize ettiği protestolar düzenlendi. Karşılıklı açıklamalarda hem DEM Parti yönetimi hem de AKP ve MHP yönetimi tarafından sert ifadeler kullanıldı.

ERDOĞAN’IN KULLANDIĞI DİL

SDG sorununa ilişkin gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kürtleri dışlayıcı bir dil kullanılmaması yönünde partililere mesaj verdiği ifade edildi. Gazeteci Nuray Babacan’ın yazısında yer alan kulis bilgilerine göre, AKP’li kurmaylar da bu yaklaşımın bilinçli bir tercih olduğunu doğruladı.

Babacan’ın aktardığına göre AKP’li kurmaylar, Erdoğan’ın son açıklamalarının bu yeni dilin bir yansıması olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: