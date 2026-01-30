Erdoğan 'Hazır mıyız' sözlerine yanıt gelmeyince sitem etti! "Hale bak"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"ndeki kurdele kesimi sırasında, "Hazır mıyız?" sorusuna salondan beklediği coşkulu yanıt gelmeyince "Hale bak" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"ne katıldı. Törenin kurdele kesimi sırasında, Erdoğan ile salondaki davetliler arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"HAZIR MIYIZ" SORUSUNA YANIT ALAMADI

Törenin final aşamasında, 30 bininci kilometrenin sembolik açılışı için makası eline alan Erdoğan, heyecanı artırmak amacıyla salondaki kalabalığa dönerek "Hazır mıyız?" diye sordu. Ancak salondan beklediği gür ve coşkulu yanıtın gelmemesi üzerine duraksayan Erdoğan, katılımcıların sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Son Dakika | Erdoğan'dan Aziz İhsan Aktaş davası hakkında ilk yorumSon Dakika | Erdoğan'dan Aziz İhsan Aktaş davası hakkında ilk yorum

"HALE BAK" ÇIKIŞI

Salondaki durgunluğa şaşıran Erdoğan, yanındakilere ve seyircilere dönerek "Hale bak" ifadesini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

