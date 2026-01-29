AKP'li belediyenin yolsuzluk soruşturması: İtirafçının silah ticareti yazışmaları çıktı!

AKP’li Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, tutuklu belediye başkanı Ahmet Sungur’un itirafçı olan eski koruması Yekta Niyazi Yıldırım’ın telefonunda silah pazarlığı yazışmaları ve çok sayıda silah fotoğrafı bulundu.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi’ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda sular durulmuyor. "İcbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün başlarken, tutuklu belediye başkanı Ahmet Sungur’un itirafçı olan eski koruması Yekta Niyazi Yıldırım’ın telefonundan çıkan silah ticareti yazışmaları dosyanın seyrini değiştirdi.

"BELÇİKA BROWNİNG ALIR MISIN ABİ?"

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, soruşturma kapsamında itirafçı olan Yekta Niyazi Yıldırım’ın telefon incelemesinde, silah ticaretine dair somut veriler ele geçirildi. İddianameye giren tutanaklara göre Yıldırım’ın, 1 Nisan 2024 tarihinde bir şahsa “Silah alır mısın abi? Belçika Browning 14’lü” şeklinde mesaj attığı ve silah fotoğrafları paylaştığı tespit edildi. Ayrıca telefonunda havaya ateş açtığı videolara ve başka kişilerle yaptığı silah pazarlıklarına ulaşıldı.

SİLAH DOSYASI YOLSUZLUKTAN AYRILDI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırım’ın bu yazışmalarına rağmen "makul şüphe" oluşmadığı gerekçesiyle silah dosyasını yolsuzluk davasından ayırdı. İtirafçı Yıldırım hakkında "silah ticareti" yerine sadece "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan işlem yapılması kararlaştırıldı.

Yolsuzluktan tutuklanan MHP'li başkan 7 ayda tahliye edildiYolsuzluktan tutuklanan MHP'li başkan 7 ayda tahliye edildi

29 MİLYON LİRALIK VURGUN VE "YAHŞİHANSPOR" SAVUNMASI

İddianamede, aralarında Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un da bulunduğu 11 sanığın toplam 29 milyon 46 bin TL haksız menfaat elde ettiği ve bu parayı paylaştıkları iddia ediliyor. Sanıklar arasında geçen şüpheli para trafikleri ise ilginç savunmalarla geçiştirilmeye çalışıldı. Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek, hesaplarındaki hareketliliği "Yahşihanspor için alınan ve ödenen borçlar" olarak tanımladı.

YARGILAMA BAŞLADI

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başlayan davada, tutuklu bulunan Ahmet Sungur ve diğer sanıkların "irtikap" suçundan ağır hapis cezalarıyla yargılanması bekleniyor. İtirafçı Yıldırım’ın mahkemede vereceği yeni ifadelerin, belediyedeki para trafiğinin diğer ayaklarını da ortaya çıkarabileceği tahmin ediliyor.

