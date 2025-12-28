AKP’de ‘medya’ operasyonu: Televizyonda boy gösterecek 20 vekil belirlendi

31 Mart yerel seçimlerinde tarihinde ilk kez seçim kaybeden AKP, "yenilenme" sürecine girdi. Yakın zamanda onlarca il başkanını değiştiren iktidar partisi, bu kez de medya stratejisine yöneldi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'ın uzun uğraşları sonucu televizyon ekranlarında AKP'yi sadece belirledikleri milletveillerinin savunmasını kabul etti.

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt’un köşe yazısına taşıdığı habere göre, Acar’ın Erdoğan ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerine sunduğu raporlarda, AKP’nin ekranlarda fiilen “görünmez” hale geldiği vurgulandı.

‘AKP VAR AMA YOK’ TESPİTİ

Raporda yer alan temel tespit, televizyon ekranlarında AKP’yi savunduğu düşünülen gazetecilerin, yalnızca muhalefeti eleştirmeye odaklandığı yönünde. Bu durumun seçmenle AKP arasında bağ kurulmasını zorlaştırdığı, partinin icraatlarını anlatacak bir “öznenin” ekranda kalmadığı ifade edildi.

Bozkurt’un aktardığı değerlendirmeye göre, ekranlarda “AKP” değil, yalnızca “muhalefete muhalefet” yapılıyor.

ERDOĞAN'IN ONAYIYLA 20 VEKİL BELİRLENDİ

Uzun süren ikna görüşmelerinin ardından Erdoğan, tartışma programlarına partinin resmi temsilcilerinin katılmasına onay verdi. Faruk Acar, bu kapsamda AKP’yi ekranlarda temsil etmesi için 20 milletvekilini belirledi.

Ancak söz konusu listenin sızması ve medya kulislerinde yarattığı yankı, planın seyrini değiştirdi.

İktidar medyasında işler karıştı! Ahmet Hakan bugün de yazdı

MEDYA DÜNYASINDA GERİLİM

Daha önce halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın da gündeme taşıdığı hazırlıkla ilgili özellikle CNN Türk ekranında Hande Fırat ile Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin arasında yaşanan tartışma gündem olmuştu.

Hande Fırat, taraflı gazetecilik tartışmasına değinen ancak özeleştiri içermediği yorumları yapılan yazısıyla süreci kamuoyuna duyurdu.

Fırat’ın yazısının, kendi programındaki tek sesli konuk profiliyle çeliştiği yönündeki eleştiriler kısa sürede büyüdü. Zafer Şahin ise Fırat’ın üslubuna tepki göstererek ekranlara çıkmayacağını açıkladı.

Yaşanan tartışmaların ardından Faruk Acar’ın, 20 kişilik milletvekili listesini revize etme kararı aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin 3 Temmuz travması tetikleniyor

“ANLATACAK ÖYKÜ YOK” UYARISI

Sedat Bozkurt, bu hamlenin kağıt üzerinde kurumsallaşma gibi görünse de yüksek risk barındırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Bozkurt, “AKP kimliği ile ekranlara çıkarak konuşmak gerçekten özellikle şu dönem hayli zor. Anlatacakları öyküleri yok. Hele bir de karşılarına, öyle ya da böyle muhalif sayılacak birkaç isim konulduğu zaman mesele gerçekten büyük risk oluşturuyor. Bu nedenle AKP’li vekillerin kısa süre sonra yerlerini eskisi gibi iktidardan yana 'gazetecilere' devretmeleri hayli mümkün” yorumunu yaptı.