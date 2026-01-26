AKP istikrarını 2026'da da sürdürdü: Suriye politikası da yurttaşları ikna etmedi

AKP istikrarını 2026'da da sürdürdü: Suriye politikası da yurttaşları ikna etmedi
Yayınlanma:
Tarihinde ilk defa 2024 seçimlerinde ikinci parti olan AKP'deki düşüş sürüyor. Yeni yılın ilk ayının son anket sonuçlarına göre CHP birinciliği sürdürürken, DEM Parti yüzde 8,4 ile üçüncü, MHP yüzde 7 ile dördüncü parti oldu.

3 Kasım 2002 genel seçimlerini kazandıktan sonra 23 yıldır iktidarda olan AKP, tarihinde ilk kez 2024 yerel seçimlerinde yenildi.

Yuıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikaları sonucu derinleşen ekonomik krize çözüm bulamayan iktidar, halk desteğini de her geçen gün kaybetmeye devam ediyor. AKP'nin eriyen oyları, ikitdara yakın araştırma şirketleri tarafından yağılan anketlerde dahi kendini gösteriyor.

2025 yılındaki anketlerin neredeyse tamamında ikinci parti olan AKP, performansını 2026'da da sürdürüyor.

Yerel seçimlerin ardından başlayan ve Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç de düşüe engele olmazken, sürecin bitme sinyalleri vermesi de ittifaka yaramadı.

akp-anket.webp

AKP YENİ YILIN SON ANKETİNDE DE İKİNCİ OLDU

AKP, 2026 yılının Ocak ayı için yapılan son ankette de ikinci oldu. ASAL Araştırma tarafından yapılan 26 ilde 16-24 Ocak tarihleri arasında 2 bşn katılımcı ile gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı.

Anketin güven sınırı yüzde 95, hata payı ise + - yüzde 2.5 olarak belirtildi.

Bilgisayar destekli telefonda anket (CATI) ile yapılan ankette katılımcılara "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anketin birinci partisi, yaklaşık iki yıldır yapılan neredeyse tüm anketlerde olduğu gibi yüzde 34,8 oy ile CHP oldu.

AKP ise yüzde 32,1 ile ikinci parti olurken, DEM Parti yüzde 8,4 ile üçüncü, MHP yüzde 7 ile dördüncü parti oldu.

Diğer partiler ise şöyle sıralandı:

- İYİ Parti: Yüzde 4.9

- Zafer Partisi: Yüzde 3.3

- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.0

- Anahtar Parti: Yüzde 2.7

- Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.2

- Diğer: Yüzde 2.6

asal-arastirma.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

