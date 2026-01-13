AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'a yeniden kar geliyor

Türkiye'nin özellikle doğu illerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bazı illerde eğitim, kar nedeniyle tatil ediliyor. Bugün (13 Ocak) birçok ilde eğitime bir gün ara verilmişti. Milyonlarca öğrenci ve veli, yarın (14 Ocak) için okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediyor.

İstanbul'da kar alarmı verildi sadece saatler kaldı! Peki okullar tatil edilecek mi?

MGM YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kütahya, Afyonkarahisar ve Mersin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini

????(14- 20 Ocak 2026)

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artacağı, Pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerde tekrar azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/AT7lnWRoKP — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 13, 2026

BUZLANMA VE DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIK TAHMİNİ

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Yurdun iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Kuvvetli yağış: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, tipi vb) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Kuvvetli rüzgar: Güney Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı geldi.

Buzlanma ve don: Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

HAVALAR ISINIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da sıcaklıkların perşembe günü 12 dereceye çıkacağını açıkladı.

3 büyükşehirde sıcaklıklar çarşambadan itibaren kademeli olarak artacak. İstanbul'da en yüksek sıcaklık bugün 4 dereceyken, çarşamba günü 10, perşembe günü 12 derece olacak. Ankara'da en yüksek sıcaklık bugün ve çarşamba günü 1 dereceyken, perşembe günü 5 dereceye kadar yükseliyor. İzmir'de ise sıcaklıklar 9, çarşamba 14, perşembe günü 17 derece olacak.

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) İstanbul için 18 Ocak Pazar günü karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın salı akşam saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3°C Üzerinde olacağı, hafta sonu itibarıyla bölgemizde yeni bir soğuk hava girişi nedeniyle sıcaklıkların tekrar 3-5°C birden düşerek kış değerlerinden seyredeceği tahmin edilmektedir.” denildi.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

AKOM Haftalık hava tahmin raporuna göre Pazar günü karla karışık yağmur geliyor. Yağışların 5 ila 10 cm olacağı öngörülüyor. Karla karışık yağmurun pazartesi günü de etkisini sürdüreceği belirtildi.