AKOM'dan İstanbul uyarısı! 12 derece yükselecek 6 derece birden düşecek

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, İstanbul genelinde hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk havanın ardından, sıcaklıkların bugünden itibaren kademe kademe artarak yeniden 15 dereceler civarına yükseleceği öngörülüyor. Gün içinde hissedilecek bu ısınmaya rağmen, gökyüzündeki bulut yoğunluğunun hafta boyu değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki pazartesiden itibaren ise sıcaklıkların 6 derece birden düşerek 9 derecelerde olacağı tahmin ediliyor.

AKŞAM SAATLERİNE SAĞANAK YAĞMUR UYARISI

Sıcaklık artışıyla birlikte AKOM, özellikle akşam saatlerinde yaşanacak hava değişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Haftalık tahmin raporuna göre, Çarşamba günü parçalı bulutlu ve yağışsız bir hava beklenirken, Perşembe gününden itibaren akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildirildi. Yağışlı havanın hafta sonu da etkisini sürdürmesi, özellikle Cumartesi günü yerel, Pazar günü ise yine akşam saatlerinde sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı

YENİ HAFTADA YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Hafta sonu planı yapacak olan İstanbullular için gökyüzünün çok bulutlu olacağı, yağışların ise yer yer etkili olacağı belirtildi. Önümüzdeki haftanın ilk günü olan Pazartesi ise çok bulutlu bir gökyüzü ile birlikte yağışların gün genelinde aralıklı olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, sıcaklık artışına aldanılmaması ve özellikle akşam saatlerindeki yağış geçişlerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.