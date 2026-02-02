AKOM İstanbul'da havaların düzeleceği tarihi açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi AKOM’un değerlendirmelerine göre, Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelen sistemlerin birleşmesiyle İstanbul genelinde şiddetli yağışlar kaydedildi.
Dün akşamdan bu yana yapılan ölçümlere göre, şehrin farklı bölgelerinde metrekareye 11 ila 21 kilogram aralığında yağış düştü. Barajlardaki doluluk oranı ise 1 Ocak’ta yüzde 18 seviyelerindeyken bugün yüzde 30 seviyelerine ulaştı. Yağışların ilerleyen saatlerde fırtınayla birlikte etkisini daha da artırması bekleniyor.
OLASI OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI
Yetkililer, salı sabahına kadar etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
SICAKLIKLAR ÇARŞAMBA ARTIYOR
AKOM tarafından yapılan açıklamada sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren düzeleceği belirtildi.
AKOM'un yaptığı açıklama bu şekilde:
"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde görülen soğuk ve yağışlı havanın, salı sabah saatlerine kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği; hafta ortasından (çarşamba) itibarıyla sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece civaranı yükseleceği öngörülüyor."