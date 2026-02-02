AKOM İstanbul'da havaların düzeleceği tarihi açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi AKOM’un değerlendirmelerine göre, Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelen sistemlerin birleşmesiyle İstanbul genelinde şiddetli yağışlar kaydedildi.

Dün akşamdan bu yana yapılan ölçümlere göre, şehrin farklı bölgelerinde metrekareye 11 ila 21 kilogram aralığında yağış düştü. Barajlardaki doluluk oranı ise 1 Ocak’ta yüzde 18 seviyelerindeyken bugün yüzde 30 seviyelerine ulaştı. Yağışların ilerleyen saatlerde fırtınayla birlikte etkisini daha da artırması bekleniyor.

OLASI OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI

Yetkililer, salı sabahına kadar etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Meteoroloji 53 ili uyardı, AKOM İstanbul'a saat verdi! Hava buz gibi olacak

SICAKLIKLAR ÇARŞAMBA ARTIYOR

AKOM tarafından yapılan açıklamada sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren düzeleceği belirtildi.

AKOM'un yaptığı açıklama bu şekilde: