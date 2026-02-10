Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Esnafı sevdiği fenomenin adıyla vurdu

Yayınlanma:
İstanbul Beyoğlu’nda bulunan bir çiğköfteciye gelen kişi, aracının çekildiğini ve yolda kaldığını ileri sürerek iş yeri sahibi Köksal Gürsoy'dan para istedi. Çiğ köfte firmasının sahibi olan sosyal medya fenomeni Mahmut Özacar'ın da adını söyleyen kişi, Gürsoy'un verdiği bin lirayı aldı ve kayıplara karıştı. Esnaf Gürsoy, "Meğerse dolandırıcıymış. Bin lirayı aldı, 'İyi akşamlar' deyip gitti" dedi.

İstanbul Beyoğlu’na bağlı Sütlüce Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çiğköfteciye gelen bir kişi, aracının çekildiğini ve yolda kaldığını söyleyerek iş yeri sahibinden para istedi. Çiğ köfte firmasının sahibi ve sosyal medya ünlüsü Mahmut Özaacar’ın ismini de veren kişi, iş yeri sahibi Köksal Gürsoy'un güvenini kazandı. Gürsoy'un verdiği bin lirayı alan şüpheli şahıs kayıplara karıştı.

istanbul-beyoglunda-cig-kofteciyi-sana-1159778-344392.jpg

“MAHMUT'UN ADINI VERİNCE AKAN SULAR DURDU”

İşyeri sahibi Köksal Gürsoy, “Cumartesi akşamı bir vatandaş geldi. 'Çiğ köftenin sahibi Mahmut abi tanıyor musun?' dedi. 'Tanıyoruz' dedim. 'Yolda kaldım. Telefonum ve cüzdanım arabamın içindeydi. Arabam çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Bana bin lira lazım' dedi. Mahmut'un adını verince akan sular durdu. Mahmut abi bizim için değerli bir insan. Tereddütsüz parayı verdik. Meğerse dolandırıcıymış. Bin lirayı aldı, 'İyi akşamlar' deyip gitti.” ifadelerini kullandı.

istanbul-beyoglunda-cig-kofteciyi-sana-1159784-344392.jpg

“'1 saat içinde getireceğim' dedi ama 3 gün oldu gelmedi. Çevreden duyduğumuza göre dolandırıcıymış. Şikâyetçi olmak istiyorum. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Bin lira önemli değil ama iyi niyetin kötüye kullanılması çok üzücü.” diyen Gürsoy, “Buraya çoluk çocuk geliyor, bir dürüm istiyor veriyoruz. Sıkıntı değil ama böyle düzgün görünümlü bir insanın bunu yapması insanı gerçekten şaşırtıyor" sözlerini sarf etti.

istanbul-beyoglunda-cig-kofteciyi-sana-1159780-344392.jpg

“ACI BİR TECRÜBE OLDU”

İşyeri sahibinin oğlu Gürkan Gürsoy ise, olaya ilişkin “Cumartesi gece saat 00.00 sıralarında bir kişi içeri girdi. Firmamızın yöneticilerinden Mahmut Bey'in adını vererek yolda kaldığını, aracının çekici tarafından götürüldüğünü ve telefonuyla cüzdanının araçta kaldığını söyledi. Bir miktar para istedi. Biz de geri çevirmedik, verdik. 1-2 saat içinde iade edeceğini söyledi ancak o günden bu yana ne aradı ne sordu.” ifadelerine yer verdi.

'Tosuncuk'tan sonra en büyük dolandırıcılık iddiası! Firma sahibi meydan okudu: "Beni tutuklayacak hakim ve savcı yok"'Tosuncuk'tan sonra en büyük dolandırıcılık iddiası! Firma sahibi meydan okudu: "Beni tutuklayacak hakim ve savcı yok"

Biz de başkaları aynı duruma düşmesin diye bunu paylaştık. İlk kez başımıza geldi. Acı bir tecrübe oldu” diyen Gürsoy, “Eylül ayından beri faaliyetteyiz. İnternette 'Çiğ Köfteci Mahmut' olarak bilinen Mahmut Usta'nın adını kullandığı için ikna edici oldu. Bin lirayı aldı ve gitti" sözlerini sarf etti.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

